Sport

Poluarea a atins niveluri record în Singapore înainte de cursa de Formula 1! Măsuri speciale anunțate de organizatori

Marele Premiu de Formula 1 din Singapore va avea loc în acest final de săptămână, însă țara asiatică se confruntă cu mari probleme cauzate de incendiile din Indonezia.
Bogdan Mariș
09.10.2026 | 08:25
Poluarea a atins niveluri record in Singapore inainte de cursa de Formula 1 Masuri speciale anuntate de organizatori
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Marele Premiu de Formula 1 din Singapore va fi afectat de problemele de poluare cu care se confruntă țara asiatică. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Țările din sud-estul Asiei se confruntă cu mari probleme de poluare, cauzate de incendiile forestiere din Indonezia. Fumul s-a răspândit în toată țara, dar și în țările vecine, Malaezia, Singapore și Filipine. În Singapore, unde va avea loc în următoarele zile Marele Premiu de Formula 1, smogul a provocat niveluri record de poluare, iar organizatorii cursei pregătesc măsuri speciale.

Probleme uriașe în Singapore înainte de Marele Premiu de Formula 1. Poluarea a atins niveluri record

În acest final de săptămână are loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, a 17-a cursă a sezonului. Țara asiatică se confruntă însă cu mari probleme de poluare, calitatea aerului atingând cel mai slab nivel din acest an. Aerul din Singapore a intrat în ”intervalul nesănătos” încă de la începutul lunii septembrie, iar oamenii au început să poarte măşti de protecţie, vizibilitatea find deosebit de redusă.

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În acest context, se pregătesc măsuri speciale pentru cursa de Formula 1. „Autoritățile din Singapore urmăresc cu atenție situația ceții înainte ca statul-insulă să organizeze cursa nocturnă de Formula 1. Organizatorii evenimentului și autoritățile locale vor ține participanții la cursă la curent cu ultimele noutăți privind ceața și vor oferi asistență medicală și măști dacă este cazul”, au anunțat cei de la BBC. Situația cea mai gravă rămâne însă în Indonezia, Ministerul Sănătăţii din această țară înregistrând aproape 175.000 de cazuri de infecţii respiratorii legate de incendii în ultimele 3 luni.

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

  • 11:30: Antrenament 1
  • 15:30: Calificări sprint

Sâmbătă

  • 11:45: Cursa de sprint
  • 16:00: Calificări

Duminică

  • 14:45: Cursă

Kimi Antonelli, lider autoritar în clasamentul piloților

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a câștigat 8 dintre cele 16 curse desfășurate în actualul sezon de Formula 1 și conduce autoritar clasamentul piloților, cu 320 de puncte, pe poziția secundă aflându-se coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell, cu 236 de puncte.

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După Marele Premiu de la Singapore, mai urmează alte 6 curse în actualul sezon: Marele Premiu din Statele Unite (25 octombrie), Marele Premiu din Mexico City (1 noiembrie), Marele Premiu din Sao Paulo (8 noiembrie), Marele Premiu din Las Vegas (21 noiembrie), Marele Premiu din Qatar (29 noiembrie) și Marele Premiu din Abu Dhabi (6 decembrie).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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