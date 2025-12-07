News

Polymarket are deja câștigătorul alegerilor din Capitală. Diferență uriașă între primii doi clasați

Datele de pe platforma de pariuri online Polymarket arată că pentru Primăria Capitalei există deja un câștigător cert. Procentul uriaș la care a ajuns candidatul liberal
Laurentiu Sirbu
07.12.2025 | 20:04
Polymarket are deja castigatorul alegerilor din Capitala Diferenta uriasa intre primii doi clasati
SPECIAL FANATIK
Ce spun cotele de pe Polymarket cu privire la alegerile de duminică. Sursa foto: colaj Fanatik
Autoritățile române au blocat utilizarea platformei Polymarket, invocând faptul că acest instrument poate fi folosit pentru manipularea alegerilor din țara noastră. Practic, a fost invocat scenariul în care un actor (extern) poate investi o sumă semnificativă pentru promovarea unui anume candidat și nu pentru a câștiga efectiv din pariul respectiv. În condițiile în care datele de pe această platformă nu mai sunt accesibile în țara noastră, se poate trage concluzia că datele de aici sunt doar pariurile făcute de jucători.

Cine apare câștigător sigur pe Polymarket

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, este cotat drept câștigător cert pe platforma de pariuri online Polymarket, cu o cotă de 80% și în continuă creștere. Volumul sumelor pariate în jurul candidaturii liderului PNL a depășit pragul de 3,5 milioane dolari.

Practic, o mie de dolari pariați acum pe o victorie a lui Ciprian Ciucu pot aduce un câștig de aproape 1.240 euro, deci un profit net de 240 euro.

Candidatul PSD, Daniel Băluță, este cotat la doar 15%, fiind urmat de Cătălin Drulă, candidatul USR, și Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, ambii cu șanse de sub 2%. Ana Ciceală, candidata SENS, este sub 1%.

În contextul în care liderii USR au susținut în decursul acestei zile că sondajele de dinaintea alegerilor au fost falsificate și că în realitate Cătălin Drulă se luptă cu șanse reale pentru funcția de primar, trebuie precizat că o mie de euro, pariați acum pe o victorie a candidatului USR, ar aduce un câștig de peste 55.500 euro.

Polymarket
Polymarket, cotele de la ora 19.00

Cum au evoluat cotele candidaților pe parcursul zilei

La începutul zilei, favorit pe platforma Polymarket era candidatul PSD, Daniel Băluță, cotat cu 43%. Acesta era urmat de Ciprian Ciucu, candidatul PNL fiind cu unul-două procente în spate. Pe poziția a treia era Anca Alexandrescu, cu 10,9%, iar pe poziția a patra abia, Cătălin Drulă, cu doar 5%.

Ordinea favoriților s-a schimbat cu puțin înainte de ora 12.00, ora la care apar primele informații din exitpoll-uri. Pentru scurt timp, Ciucu a trecut de 50% în timp ce Daniel Băluță ajunsese la 34%. La ora 12.00 diferența dintre cei doi era de circa 5 procente, în favoarea primarului Sectorului 6 (44% – 39%).

După ora 14.00 diferența dintre cei doi a început să crească accelerat, astfel că la ora 15.00, între cei doi exista o diferență de peste 30 de procente. Mai exact, Ciucu era cotat la 61%, în timp ce Daniel Băluță era la doar 31%. Diferența s-a mai redus puțin pe parcursul următoarei ore, însă după ora 17,00 ea a crescut din nou, astfel că la ora 19.00 era de 80 – 15%.

Acuzații lansate de primii doi candidați

În doar douăzeci de minute, după ora 19.00, diferența dintre cei doi a ajuns la peste 80 de procente, cu 89% în favoarea lui Ciprian Ciucu și doar 6% pentru victoria lui Daniel Băluță. Cei doi s-au duelat și în declarații în ultimele ore, candidatul PSD acuzând că unul dintre contra-candidați s-a proclamat victorios.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal”, a spus Daniel Băluță.

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu a vorbit de sondaje cu date false date pe surse pentru a fi promovate de către cei din USR.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit ‘pe surse’ cifre false și ei știu asta. Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit ‘pe surse’ cifre false și ei știu asta”, a scris și liderul PNL.

Și-a început cariera în mediul ONG, la Agenția de Monitorizare a Presei, apoi a debutat ca jurnalist la Adevărul.ro, lucrând apoi și la Ziare.com. Scrie pe teme de social, justiție și sănătate.
