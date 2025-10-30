Polymarket, interzis în România! La câte milioane de euro au ajuns pariurile pe alegerile de la Primăria Capitalei

ADVERTISEMENT

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a luat o decizia de a include platforma Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.

Polymarket, interzis în România! 15 milioane de dolari tranzacţionaţi pe Primăria Capitalei

Decizia a venit pe fondul unei creşteri explozive a activităţii pe platformă în perioada alegerilor pentru Primăria Capitalei. , valoarea totală a tranzacţiilor efectuate a depăşit 600 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Având în vedere faptul că alegerile locale pentru Primăria Capitalei au fost stabilite şi , sumele tranzacţionate au explodat în ultimele zile şi au ajuns la 15 milioane de dolari în acest moment:

„Aceste cifre reflectă, totuși, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați — inclusiv cele privind protecția jucătorilor, raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și plata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat.

ADVERTISEMENT

Deși Polymarket este adesea prezentată drept o “platformă de trading pe evenimente” sau o “piață de predicții”, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte”, se arată în comunicatul ONJN.

ADVERTISEMENT

Polymarket, platformă de pariuri „smart”

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc precizează că platforma se încadrează în definiţia pariurilor în contraparte: există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranţa câştigului), există un eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alţi utilizatori) şi platforma doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele:

„În chiar propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnați să «plaseze un pariu», aspect confirmat și de perceția generală a jucătorilor conform căreia platforma este un «site de pariuri utilizând crypto»”, precizează ONJN.

ADVERTISEMENT

Reprezentanţii Oficiului atrag atenţia că jocurile de noroc constituie monopol de stat şi pot fi organizate numai de operatorii licenţiaţi şi autorizaţi, iar acceptarea ideii că un sistem de „pariuri în contraparte” poate fi denumit „tranzacţionare” ar crea un precedent periculos:

„De asemenea, este îngrijorător faptul că în vreme ce există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă ‘smart’ de pariere, fără a conştientiza că vorbim de o platformă nelicenţiată, operând în afara cadrului legal”, avertizează Oficiul.

Platforma a fost interzsă în mai multe ţări

Polymarket a fost interzisă în SUA după ce autorităţile de reglementarea au stabilit că activitatea platformei constituia tranzacţionare neautorizată cu instrumente derivate. Măsuri similare au fost luate de state din Uniunea Europeană (Belgia, Spania, Polonia) şi Asia (Singapore, Thailanda):

„În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, participarea la activităţi de jocuri de noroc nelicenţiate constituie contravenţie. De asemenea, promovarea unor astfel de activităţi reprezintă contravenţie. Prin această decizie, ONJN reafirmă că orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licenţiată şi supravegheată, iar accesarea sau promovarea platformelor nelicenţiate expune utilizatorii şi statul român la riscuri majore”, se arată în comunicatul ONJN.

Lista neagră actualizată a ONJN va fi comunicată furnizorilor de servicii de internet, astfel încât accesul jucătorilor pe platformă să fie blocat de pe teritoriul României într-un termen rezonabil.

Ce este Polymarket

Polymarket este o platformă online bazată pe blockchain care permite utilizatorilor să mizeze bani pe rezultatul unor evenimente viitoare, de la alegeri la decizii politice, la evoluţii economice sau rezultate sportive.

Utilizatorii pot miza ca anumite evenimente să se întâmple, iar valoarea investiţiei creşte sau scade odată cu şansele ca acel eveniment să se producă. Dacă rezultatul iese conform aşteptărilor, cel care a investit are de câştigat.

Platforma a fost fondată în 2020 de antreprenorul Shayne Coplan şi a devenit rapid foarte populară, în special în timpul campaniilor prezidenţiale la nivel mondial. La alegerile prezidenţiale din România din luna mai au fost mizaţi 600 de milioane de dolari.