Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus

O descoperire recentă schimbă tot cursul evenimentelor din Pompei. Noi dovezi arată că orașul nu a fost părăsit după ce a erupt Vezuviul, ci romanii au revenit imediat după dezastru.

ADVERTISEMENT

Pompei nu a fost abandonat de romani după erupția vulcanului Vezuviu

Pompei, faimosul oraș roman antic situat în apropiere de Napoli, a fost distrus în urma erupției vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr. Explozia puternică a vulcanului a ucis majoritatea locuitorilor, iar orașul a fost „pierdut” timp de aproape 1.500 de ani.

Energia termică degazată de Vezuviu a fost de 100.000 de ori mai puternică decât bombele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, susțin specialiștii. Astfel, locuitorii din Pompei, dar și din orașul Herculaneum au murit pe loc din cauza șocului termic.

ADVERTISEMENT

Până în momentul de față, se știau foarte puține lucruri despre ceea ce s-a întâmplat după catastrofa din anul 79 d.Hr. Ei bine, noile dovezi descoperite de către arheologi arată că Pompeii nu a fost părăsit după erupția Vezuviului.

În urma erupției vulcanului, Pompei a fost îngropat sub cenușă vulcanică. Cercetătorii au presupus că localnicii au fugit din fața catastrofei pentru a se salva și că au mai revenit niciodată. Această ipoteză este contrazisă de cele mai recente descoperiri.

ADVERTISEMENT

Dovada care arată că Pompei a fost locuit după tragicul eveniment din 79 d. Hr.

Potrivit arheologilor, există semne clare care arată că o parte din localnici nu au abandonat definitiv Pompei, ci au revenit după dezastru. Desigur, viața lor nu a mai fost niciodată la fel, având în vedere că orașul a fost înghițit de straturile groase de cenușă vulcanică.

ADVERTISEMENT

Arheologii sunt de părere că după dezastru . Pentru că nu aveau posibilitatea de a-și construi un nou cămin într-o altă parte, aceștia au decis să se întoarcă în locul care le-a fost cândva „acasă”. Mulți au sperat că vor recupera o parte din lucrurile de valoare din casele familiilor înstărite, ceea ce le putea ușura viața.

ADVERTISEMENT

După erupția vulcanului Vezuviu, viața a fost reluată în Pompei, însă doar la etajele superioare ale caselor care erau parțial intacte. Parterele au devenit pivnițe, cuptoare sau mori, potrivit cercetătorilor.

„Datorită noilor săpături, tabloul e acum mai clar: Pompeiul de după anul 79 reînvie, nu ca oraș, ci ca o aglomerare precară și cenușie. Un fel de tabără sau favela, printre ruinele încă recognoscibile ale vechiului Pompei. Judecând după datele arheologice, trebuie să fi fost o așezare provizorie, fără infrastructura sau serviciile unui oraș roman.”, a declarat Gabriel Zuchtriegel, directorul sitului arheologic, potrivit .

Multe indicii ale vieții din Pompei după 79 au fost trecute cu vederea

Din păcate, potrivit directorului sitului arheologic, o mare parte din a fost ștearsă. Arheologii au „alergat” mereu după frescele colorate și după casele rămase intacte în urma dezastrului. Astfel, au fost trecute cu vederea unele dintre cele mai importante detalii ale vieții din Pompeii după tragedia din 79 d. Hr.

Potrivit arheologilor, Pompei a continuat să existe ca așezare informală până în secolul al V-lea. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut. Se estimează că aproximativ 20% din populația orașului a murit. În anul 79 d. Hr., locuitorii din Pompei au murit din cauza șocului termic provocat de norul fierbinte de gaze și cenușă.

Pompei, un oraș „sigilat” în timp

Pompei a fost unul dintre cele mai prospere orașe ale Imperiului Român. Erupția vulcanului Vezuviu din noaptea de 24 august 79 d. Hr. a curmat destinul promitățir al acestei aseșzări din apropierea actualului Napoli.

Erupția vulcanului Vezuviu a durat 2 zile, iar efectele au fost devastatoare. În prima zi, a început o ploaie densă de cenușă vulcanică și pietre. Localnicii din Pompei au crezut că este un cutremur, așa că s-au adăpostit în case. Marele dezastru urma să vină în a doua zi.

A doua zi, Vezuviul a emis valuri uriașe de cenușă și lavă, care au coborâ pe versanți cu 100 km/h. În doar câteva minute, lava, cenușa și gazele fierbinți au distrus totul în calea lor în doar câteva minute. Oamenii au murit pe loc din cauza temperaturilor de peste 300 de grade Celsius.

Datorită lipsei de aer și umiditate, rămășițele orașului Pompei s-au păstrat foarte bine. În 1599, Pompei a fost redescoperit de către arheologii care au găsit fresce, mozaicuri, un amfiteatru, băi publice, taverne, brutării, vile și grădini. Toate au fost perfect conservate și au contribuit la conturarea unei peisaj mult mai clar al evenimentului produs în urmă cu aproape două milenii.

Vreme de ani buni, Pompei a fost îngroăpat sub 6 metri de cenușă și rocă. În prezent, la aproape două milenii de la tragicul eveniment, Pompeii continuă să fie una dintre cele mai importante dovezi ale vieții în Imperiul Roman.