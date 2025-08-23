Pompierii îşi plâng colegul. Vasile a murit subit la doar 48 de ani, în timp ce se afla în concediu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava este în doliu, după dispariţie subită şi prematură a unuia dintre , angajat al Detaşamentului de la Fălticeni.

Vasile ar fi împlinit 49 de ani pe 14 septembrie, de Ziua Crucii

Vasile Simion se afla în concediu, iar soţia s-a alarmat de faptul că acesta nu s-a trezit vineri dimineaţă la ora obişnuită. Când a descoperit că acesta zace inconştient în pat, femeia a sunat la 112, dar în ciuda eforturilor medicilor barbatul de 48 de ani nu a mai putut fi salvat.

„Un om curajos, un camarad de nădejde, un militar devotat care și-a pus întreaga viață în slujba semenilor, Vasile a plecat dintre noi lăsând un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și prețuit. Pe 14 septembrie, de Ziua Înălțării Sfintei Cruci, ar fi împlinit 49 de ani…

Un simbol puternic al jertfei, credinței și nădejdii, această zi ne îndeamnă să-l purtăm în suflet cu recunoștință și rugăciune. Suntem aproape de familia sa în aceste clipe grele și îi transmitem din inimă gânduri de alinare și sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, au transmis într-un mesaj pe Facebook colegii de la ISU „Bucovina” Suceava.

„La noi viaţa se consumă mult mai repede decât normal”

Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion era şi, conform apropiaţilor, nu era cunoscut cu probleme de sănătate.

ISU „Bucovina” Suceava a pierdut subit un pompier apreciat şi în urmă cu un an şi jumătate, Constantin Avîrvarei, un plutonierul adjutant-șef în vârstă de 50 de ani murind în urma unui stop cardio-respirator. „La noi viața se consumă mult mai repede decât normal. Speranța de viață în meseria noastră este mai redusă”, spunea la vremea respectivă purtătorulde cuvânt al ISU Suceava, maiorul Alin Găleată.

„Plutonierul adjutant-șef Constantin Avîrvarei ne-a părăsit. Pe noi, familia, și pe cei pe care i-a salvat și i-a protejat în toată cariera lui… A plecat, la doar 50 de ani, fără să apucăm să ne luăm rămas bun. Fără să ne gândim că ar trebui să facem acest lucru…

Despre noi, pompierii, se știe că plecăm de acasă și nu știm când sau dacă ne mai întoarcem… Constantin a plecat după 24 de ore de serviciu, dar colegii săi de tură nu-l vor mai vedea la următorul apel… Pentru că el a răspuns «prezent» la apelul din Cer… Ne rugăm bunului Dumnezeu să îl aibă în pază și să îl odihnească în pace, să îl așeze între cei drepți, iar pe cei pe care i-a părăsit, să-i mângâie și să-i întărească. Adio, drag camarad!”, au scris şi colegii săi de la ISU Suceava-