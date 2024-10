Pompierii ISU Iaşi încearcă să salveze viata Ștefaniei, tânăra de 18 ani care a fost operată de apendicită, apoi a fost diagnosticată cu cancer

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Iași organizează un eveniment pentru Ștefania Ișfan, o tânără care a mers la spital pentru o operație de apendicită, dar a aflat că are cancer.

Pompierii vor alerga pentru Ștefania

„Alergăm cu inima pentru Ștefania”, au anunțat cei de la ISUJ Iași. Pompierii vor alerga 62 de kilometri de la Cotnari la Institutul Regional de Oncologie Iași, pentru a-i salva viața Ștefaniei. Evenimentul are loc pe data de 8 octombrie 2024.

„Pompierii militari au fost și sunt mereu aproape de cetățeni și își vor continua activitățile orientate spre siguranța cetățenilor, cu accent pe prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viața semenilor, a animalelor și a bunurilor materiale ale populației.

Inițiativa a venit de la colegul nostru, soldatul Sandu Plăcintă, după ce a ascultat povestea de viață al unui copil, Ștefania, care, în urma unei operații de apendicită a fost diagnosticată cu un cancer la colon, operat”, au transmis cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași.

Participanții la acest eveniment sunt: soldat Plăcintă Sandu; însoțitori traseu integral – pe biciclete: soldat Buhăianu Ionuț, soldat Nechifor Cătălin, soldat Bejinaru Vlad; alergători de traseu parțial: plutonier adjutant Buzduga Florin, plutonier adjutant Huțanu Cătălin, plutonier adjutant Ivan Mihai, plutonier Zelenițchi Andrei, plutonier Iacob Cătălin, plutonier Obreja Andrei, soldat Popovici Leonard și mama lui Sandu, care a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea a Ştefaniei, se arată pe site-ul oficial, isujis.ro.

Drama Ștefaniei, diagnosticată cu cancer de colon la 18 ani

Problemele de sănătate au început încă din anul 2023. Până și în ziua de azi, Ștefania este sub tratament. Tânăra s-a prezentat la spital cu insuportabile, pentru o operație de apendicită.

La o săptămână după intervenția chirurgicală, durerile au reînceput. După câteva investigații, tânăra a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași. Acolo, a aflat că a fost de colon.

„După o săptămână de la operația de apendicită, am fost nevoită să revin la spital, cu dureri accentuate, iar după alte investigații, am fost transferată la Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, unde, în urma altor investigații, am fost diagnosticată cu cancer la colon, tumora fiind malignă, ganglioni limfatici ai axilei și membrului superior. Pe data de 6 iunie 2023, am fost operată, colonul s-a pus în circuit cu o colostomă.

Ulterior, după transferul la IRO, am descoperit că am tromboză la nivelul venei jugulare interne drepte și am început un tratament pentru această afecțiune, pe care, în momentul de față, încă îl administrez. După perioada de chimioterapie, 12 ședințe, am făcut RMN pentru monitorizare, am luat o pauză de 2 luni de la chimioterapie iar apoi m-am întors la spital pentru următoarea operație, unde mi s-a pus în circuit colonul.

Am câteva luni de la ultima operație și totul a decurs bine, fără complicații prea mari. Urmează să fac din nou investigații, un CT, iar, ulterior, la cardiologie, pentru a se stabili necesitatea tratamentului pentru tromboză”, a povestit Ştefania, potrivit bzi.ro.