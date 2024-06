Ponta, despre eșecul lui Iohannis la NATO. „Ca să se retragă, nu poate să ceară să primim înapoi banii dați pe Patriot?”

Victor Ponta a criticat, miercuri, demersurile președintelui Klaus Iohannis la conducerea NATO, spunând că nu a știut să negocieze și să ceară ceva pentru România, în caz că se retrage. Ponta a spus că președintele putea cere bani la schimb pentru sistemul Patriot prevăzut pentru Ucraina și că „își folosește propria țară ca să șantajeze NATO și să primească un loc de muncă”.

„Asa se face politica – mai puțin în România”

Victor Ponta a postat pe pagina sa o critică extrem de virulentă la adresa lui Klaus Iohannis, referindu-se la candidatura președintelui pentru postul de secretar general al NATO, înlocuindu-l astfel pe longevivul Jens Stoltenberg. Victor Ponta a afirmat că, spre deosebire de România, țări mai mici, precum și , au negociat în cele din urmă pentru a obține avantaje, după ce initial s-au opus ca Alianța Nord Atlantică să fie condusă de olandezul .

„Asa se face politica – mai puțin în România! Să vă explic: SUA , Marea Britanie, Germania, Franța și celelalte țări mari din NATO au obținut în persoana lui Mark Rutte un nou Secretar General cu experiență, predictibil și serios, pe care îl cunosc bine și cu care lucrează foarte bine.

Țările mici din NATO s-au raliat țărilor mari (care de fapt asigură baza militară și financiară a Alianței) aratând că înteleg ce înseamnă un efort colectiv și că solidaritatea e esentiala. Turcia și Ungaria, țările care au anunțat inițial că i se opun lui Rutte, au negociat cu acesta și au obținut de la acesta elementele pe care le considerau ele importante”, se arată în postarea lui Victor Ponta.

„Nu poți să îti folosești propria țară și să șantajezi NATO”

România, a spus Ponta, nu a obținut nimic, în condițiile în care, spun el, Klaus Iohannis „și-a folosit propria țară ca să șantajeze NATO ca să primească un loc de muncă” și nimeni nu i-a atras atenția că nu poate face asta. Ponta i-a dezavuat și pe „politrucii” din și din PNL care, spune el, arătau avantajele pentru România cu un Klaus Iohannis secretar general al NATO.

„Dar România ce a obținut? Sau, mai bine zis, ce a cerut (în afară de un loc de muncă ‘pe persoana fizica’ pentru Iohannis care rămâne, vezi Doamne, fără bodyguarzi și avioane private din Decembrie)? NIMIC – poate doar că am părut și noi ciudați că nu a îndrăznit nimeni din România să îi spună lui Iohannis că nu poți să îti folosești propria Țară și să șantajezi NATO ca să primești tu un loc de muncă! Nu îmi pasă de politrucii (de la PNL si PSD) care ne explicau la televizor ce plan extraordinar are ‘Geniul din Sibiu’, ce mari beneficii o sa aibă România dacă are el acolo birou și ce moare NATO fără el – nici de ‘analiștii’ care trăiesc foarte bine din pupat în fund ( indiferent al cui este)”, a scris Ponta.

Banii înapoi pentru sistemul Patriot

Victor Ponta a întrebat și de ce, dacă se va retrage din cursă, Klaus Iohannis nu poate negocia avantaje pentru România, spre exemplu, a spus el, să ceară banii înapoi pentru bateria de rachete Patriot, în caz că va fi trimisă în ajutorul Ucrainei, un sistem în valoare de un miliard de dolari, arată Ponta. El a mai spus că românii continuă să plătească pentru deplasările președintelui cu avioane de lux sau pentru „vila de 7 milioane de euro de la RAAPPS”

„Dar, ca să se retragă, nu poate Klaus să ceară și el ceva pentru NOI ( nu pentru EL) ? De exemplu să primim înapoi banii dați de la bugetul nostru pentru bateria aia de rachete Patriots care o să o donăm Ucrainei? E vorba de 1 miliard de dolari- mai plătim la avionul ăla de lux cu care a zburat el; sau la vila de 7 milioane de euro de la RAPPS? Mă îndoiesc că o să ceară vreodată ceva pentru România – nu e în firea lui”, încheie Victor Ponta postarea.