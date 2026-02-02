Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație

ADVERTISEMENT

”Castelul Gelsor”, cum era cunoscut odinioară blocul din centrul Capitalei care găzduia fondul de investiții cu același nume, va fi scos din nou la vânzare. Imobilul a mai fost scos la licitație, în 2023.

Cât costă blocul lui Sorin Ovidiu Vîntu din Piața Unirii

Blocul lui Sorin Ovidiu Vîntu, are 8 etaje și se află pe Splaiul Unirii nr 6. Imobilul se vinde integral, incluzând parterul, subsolul, mezanin, casa scărilor, balcoanele, terasele și lifturile, după ce omul de afaceri a fost executat silit în dosarul devalizării companiei Petromservice, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București, din anul 2016.

În total, clădirea are o suprafață construită de peste 3.000 mp și un teren de 500 mp, pentru care executorul judecătoresc speră să obțină cel puțin 16,1 milioane lei, adică aproximativ 3,16 milioane euro. Raportat la suprafață, asta înseamnă 1.030 euro/mp, mult sub nivelul pieței, într-o zonă centrală a Capitalei.

În general, apartamentele cu vedere directă către Piața Unirii sau Bulevardul Unirii se vând azi cu prețuri care depășesc 3.000 euro/mp, în timp ce, pentru clădirile de birouri, acestea ajung la 4.000 – 4.500 euro/mp.

Practic, blocul lui Vîntu reprezintă un adevărat ”chilipir” pentru investitorii imobiliari, mai ales că se află într-una dintre cele mai căutate zone din București. Totuși, în cazul în care nu se va găsi un cumpărător, licitația s-ar putea relua de la 75%, respectiv 50% din evaluarea inițială. În 2023, ”castelul Gelsor” a fost scos la vânzare la 3,2 milioane euro, însă fără succes. În ultimii trei ani, piața imobiliară a crescut, în medie, cu 30%.

Istoria întortocheată a ”Castelului Gelsor”

Blocul lui Sorin Ovidiu Vîntu a fost construit în perioada 1999-2000 iar , controlat la acea vreme de Corneliu Iacobov.

În 2001, SIF Moldova a vândut blocul către Gelsor Network, fond de investiții controlat de Sorin Ovidiu Vîntu, care deținea Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Banca Română de Scont (BRS). Prețul plătit atunci de mogul a fost de 1,3 milioane dolari.

Potrivit dezvăluirilor din , Vîntu a folosit proprietatea pentru a garanta un credit de 1,7 milioane de dolari luat de la BID, adică de la propria bancă.

Creditul luat de Vîntu de la el însuși n-a mai fost returnat, așa că instituția a preluat blocul și , respectiv către statul român. În februarie 2002, Poșta a plătit 2 milioane de dolari, bani care au ajuns la BID, adică la grupul lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Tranzacția a provocat scandal la acea vreme. Traian Băsescu se întreba, într-un interviu ”de ce Poșta Română a cumpărat tocmai clădirea Gelsor la un preț mai mare decât se vânduse cu șase luni în urmă”? Un posibil răspuns a venit de la Mihai Toader, directorul Poștei Române de la acea vreme: instituția avea 8 milioane de dolari în conturile BID, iar când banca a început să aibă probleme, nu a mai putut recupera decât 6,8 milioane dolari, plus această clădire.

Sotin Ovidiu Vîntu s-a executat singur, dar blocul cu 8 etaje s-a întors la el

În 2006, Poșta Română a cedat acest blocul din Piața Unirii către firma Petromservice SA, drept compensație pentru finalizarea noului sediu al instituției din Bd Dacia nr 140. În spatele Petromservice se afla același Sorin Ovidiu Vîntu, care controla compania prin intermediul liderului sindical Liviu Luca. Procurorii susțin că Vîntu ar fi fost beneficiarul final al banilor rezultați din ”falimentarea controlată și voită a companiei”, după ce Petromservice a încasat aproximativ 328 de milioane de euro de la OMV Petrom pentru transferul activelor de mentenanță.

Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca au fost condamnați pentru delapidarea patrimoniului Petromservice și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 83,5 milioane euro. Banii ar fi fost extrași prin contracte fictive și redirecționați pentru finanțarea trustului de presă controlat de omul de afaceri.

Cine este afaceristul care a preluat creanțele Petromservice

Acum, Petromservice SA (actual PSV Company SA – companie aflată în faliment) încearcă să recupereze o parte din prejudiciu, după ce Sorin Ovidiu Vîntu nu a achitat debitul în termenul stabilit în somația de plată.

Potrivit publicației de vânzare, Petromservice și-a cedat creanțele omului de afaceri Ilie Potecaru, cunoscut pentru investiții în domeniile imobiliar și agricol.