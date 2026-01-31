Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 1 februarie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru FCSB – Csikszereda

Cu pontul zilei de duminică, 1 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul FCSB - Csikszereda.
FANATIK
31.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminică, 1 februarie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru FCSB - Csikszereda. FOTO: Sport Pictures
Etapa cu numărul 24 din Superliga continuă duminică, iar capul de afiș al zilei este partida din capitală dintre FCSB – Csikszereda, care se va disputa începând cu ora 20:00. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 1 februarie.

FCSB a început noul an cu două înfrângeri în SuperLiga, 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu CFR Cluj, iar campioana en-titre se află pe locul 11 în clasament, la doar cinci puncte în urma liderului Oțelului, gălățenii ocupând ultima treaptă ce duce în play-off. Gigi Becali a fost în vestiarul echipei după înfrângerea de la Cluj, iar jucătorii au arătat diferit încă de la partida cu Fenerbahce, astfel că roș-albaștrii pleacă cu prima șansă.

Ciucanii s-au impus în mod surprinzător în debutul acestui an, scor 1-0 cu FC Botoșani, ca mai apoi Oțelul să aplice o corecție, scor 3-0 pentru gălățeni. În acest context, suntem de părere că FCSB va obține un succes în partida care va avea loc pe Arena Națională și am ales varianta „1 pauză/1 final”.

FCSB, favorită contra ciucanilor

FCSB a arătat foarte bine în partida cu Fenerbahce. Deși au punctat o singură dată, roș-albaștrii au 8 șuturi la poartă, la egalitate cu turcii, și 7 cornere, față de cele 5 ale elevilor lui Domenico Tedesco. În acest context, am ales să mizăm pe pronosticurile „Total cornere FCSB: peste 6.5” și „Total goluri FCSB: peste 1.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.50 pentru un Bet Builder la meciul FCSB – Csikszereda, construit pe următoarele selecții:

  • 1 pauză/1 final – cota 1.85
  • Total cornere FCSB: peste 6.5 – cota 1.71
  • Total goluri FCSB: peste 1.5 – cota 1.41
