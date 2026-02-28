Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 1 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru UTA – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 1 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul dintre UTA și FCSB.
28.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminica 1 martie din SuperLiga Bet Builder de cota 475 la Superbet pentru UTA FCSB
Pontul zilei de duminică, 1 martie, poate aduce un câștig bun. Sursă foto: Sebastian Tataru/SPORT PICTURES
SuperLiga se pregătește de finalul sezonului regulat, iar campioana FCSB joacă în deplasare cu UTA pentru a rămâne cu șanse în lupta la play-off. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 1 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.75.

Pontul zilei de duminică, 1 martie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea UTA – FCSB

Duelul de la Arad dintre UTA și FCSB, programat de la ora 21:00, este unul de totul sau nimic pentru ”roș-albaștri”, care au nevoie de o victorie pentru a spera în continuare că vor ajunge în Top 6. Dar, chiar și așa, formația lui Gigi Becali este la mâna jocului rezultatelor.

”Bătrâna Doamnă” păstrează și ea șanse teoretice a mai prinde play-off-ul și va avea de partea sa un stadion incandescent. De altfel, biletele pentru jocul împotriva campioanei s-au epuizat la doar 30 de minute după ce au fost puse în vânzare.

FCSB, tremură pentru play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida UTA – FCSB am ales cinci pronosticuri care arată foarte bine. Deși șansele de a mai prinde play-off-ul au scăzut dramatic, oaspeții sunt obligați să câștige și să mai spere într-o minune. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”2 solist” și ”total goluri a doua repriză: peste 0.5”.

Este un meci cu o miză extraordinară de mare pentru ambele echipe, orice pas greșit însemnând ratarea intrării în finala campionatului. Presiunea va fi uriașă și atunci am ales pronosticurile ”total goluri UTA: sub 1.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

Ambele formații vor face tot cele le va sta în putință pentru a-și trece în cont cele 3 puncte și a aborda cu o fărâmă de speranță ultima etapă a sezonului regulat. În aceste condiții am zis să jucăm ”total cornere: peste 9.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul UTA – FCSB conține următoarele pariuri:

  • final: 2 – cotă 1.75
  • total goluri: sub 3.5 – cotă 1.732
  • total goluri UTA: sub 1.5 – cotă 1.25
  • total cornere: peste 9.5 – cotă 1.90
  • total goluri a doua repriză: peste 0.5 – cotă 1.27

  • 2.70 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”2 pauză / 2 final” la meciul UTA – FCSB

