Pontul zilei de duminică, 1 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru UTA – FCSB

SuperLiga se pregătește de finalul sezonului regulat, iar campioana FCSB joacă în deplasare cu UTA pentru a rămâne cu șanse în lupta la play-off. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 1 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.75.

Pontul zilei de duminică, 1 martie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea UTA – FCSB

Duelul de la Arad dintre UTA și FCSB, programat de la ora 21:00, este unul de totul sau nimic pentru ”roș-albaștri”, care au nevoie de o victorie pentru a spera în continuare că vor ajunge în Top 6. Dar, chiar și așa, .

”Bătrâna Doamnă” păstrează și ea șanse teoretice a mai prinde play-off-ul și va avea de partea sa un stadion incandescent. De altfel, .

FCSB, tremură pentru play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida UTA – FCSB am ales cinci pronosticuri care arată foarte bine. Deși șansele de a mai prinde play-off-ul au scăzut dramatic, oaspeții sunt obligați să câștige și să mai spere într-o minune. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”2 solist” și ”total goluri a doua repriză: peste 0.5”.

Este un meci cu o miză extraordinară de mare pentru ambele echipe, orice pas greșit însemnând ratarea intrării în finala campionatului. Presiunea va fi uriașă și atunci am ales pronosticurile ”total goluri UTA: sub 1.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

Ambele formații vor face tot cele le va sta în putință pentru a-și trece în cont cele 3 puncte și a aborda cu o fărâmă de speranță ultima etapă a sezonului regulat. În aceste condiții am zis să jucăm ”total cornere: peste 9.5”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul UTA – FCSB conține următoarele pariuri:

final: 2 – cotă 1.75

total goluri: sub 3.5 – cotă 1.732

total goluri UTA: sub 1.5 – cotă 1.25

total cornere: peste 9.5 – cotă 1.90

total goluri a doua repriză: peste 0.5 – cotă 1.27