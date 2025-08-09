Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 10 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.50 la Superbet pentru FCSB – Unirea Slobozia

Cu pontul zilei de duminică, 10 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7.50 la meciul FCSB - Unirea Slobozia.
FANATIK
09.08.2025 | 22:00
Pontul zilei de duminica 10 august din SuperLiga Bet Builder de cota 750 la Superbet pentru FCSB Unirea Slobozia
Câștig formidabil cu pontul zilei de duminică, 10 august. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Acest weekend programează jocurile etapei a 5-a a SuperLigii, iar pontul zilei de duminică, 10 august, vine de la partida FCSB – Unirea Slobozia. Este un duel inegal la prima vedere, însă campioana României nu traversează cel mai bun moment, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 7.50.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de duminică, 10 august. Cotă de 7.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – Unirea Slobozia

Partida dintre FCSB și Unirea Slobozia se joacă în etapa a 5-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:30. ”Roș-albaștrii” vor să-și întărească moralul înaintea returului din Europa League, în timp ce oaspeții speră că pot da lovitura în Capitală.

În ciuda faptului că acest joc vine exact între duelurile extrem de importante cu kosovarii de la Drita, Gigi Becali nu a vrut să amâne jocul cu Slobozia. Patronul a anunțat că va folosi echipa a doua și crede că o înfrângere nu ar fi o dramă așa mare.

ADVERTISEMENT

Ialomițenii au acumulat 4 puncte după ce au remizat în runda precedentă cu Oțelul, însă trebuie remarcat faptul că trupa lui Andrei Prepeliță a înregistrat înfrângeri în ambele deplasări avute în acest sezon.

Cu gândul la cupele europene

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 7.50. FCSB va încerca să-și menajeze forțele în vederea returului cu Drita, în timp ce oaspeții vor face tot posibilul să închidă culoarele și să lovească pe contraatac și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere: sub 11.5” și ”total goluri FCSB: sub 2.5”.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Este de așteptat ca ”roș-albaștrii” să creeze o presiune constantă asupra adversarului și să încerce să ia cele 3 puncte pentru a-și crește moralul. În acest caz am zis să mizăm pe ”total ofsaiduri Unirea Slobozia: sub 1.5” și ”total cornere FCSB: peste 5.5”.

ADVERTISEMENT
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă...
Digisport.ro
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil

pzi

În ciuda faptului că va folosi mai mulți jucători de rezervă, FCSB va conta și pe câțiva titulari obișnuiți și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă David Miculescu: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 7.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

ADVERTISEMENT

  • 2.05 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: da” la meciul FCSB – Unirea Slobozia, din etapa a 5-a a SuperLigii

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronostic surprinzător la Universitatea...
Fanatik
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronostic surprinzător la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt
Pontul zilei de vineri, 8 august, în SuperLiga. Bet-builder de cota 6 la...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 8 august, în SuperLiga. Bet-builder de cota 6 la Metaloglobus – Dinamo
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 august 2025. Câștig de 365 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 august 2025. Câștig de 365 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!