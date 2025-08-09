Pontul zilei de duminică, 10 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.50 la Superbet pentru FCSB – Unirea Slobozia

Acest weekend programează jocurile etapei a 5-a a SuperLigii, iar pontul zilei de duminică, 10 august, vine de la partida FCSB – Unirea Slobozia. Este un duel inegal la prima vedere, însă campioana României nu traversează cel mai bun moment, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 7.50.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de duminică, 10 august. Cotă de 7.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – Unirea Slobozia

Partida dintre FCSB și Unirea Slobozia se joacă în etapa a 5-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:30. ”Roș-albaștrii” vor să-și întărească moralul înaintea returului din Europa League, în timp ce oaspeții speră că pot da lovitura în Capitală.

În ciuda faptului că acest joc vine exact între duelurile extrem de importante cu kosovarii de la Drita, cu Slobozia. Patronul a anunțat că va folosi echipa a doua și crede că o înfrângere nu ar fi o dramă așa mare.

ADVERTISEMENT

Ialomițenii au acumulat 4 puncte după ce , însă trebuie remarcat faptul că trupa lui Andrei Prepeliță a înregistrat înfrângeri în ambele deplasări avute în acest sezon.

Cu gândul la cupele europene

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 7.50. FCSB va încerca să-și menajeze forțele în vederea returului cu Drita, în timp ce oaspeții vor face tot posibilul să închidă culoarele și să lovească pe contraatac și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere: sub 11.5” și ”total goluri FCSB: sub 2.5”.

ADVERTISEMENT

Este de așteptat ca ”roș-albaștrii” să creeze o presiune constantă asupra adversarului și să încerce să ia cele 3 puncte pentru a-și crește moralul. În acest caz am zis să mizăm pe ”total ofsaiduri Unirea Slobozia: sub 1.5” și ”total cornere FCSB: peste 5.5”.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că va folosi mai mulți jucători de rezervă, FCSB va conta și pe câțiva titulari obișnuiți și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă David Miculescu: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 7.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

ADVERTISEMENT