Pontul zilei de duminică, 10 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Dinamo – FC Argeș

Cu pontul zilei de duminică, 10 mai, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul Dinamo - FC Argeș
FANATIK
09.05.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminică, 10 mai, este realizat pe baza partidei dintre Dinamo și FC Argeș. Foto: Sportpictures.eu
Finalul play-off-ului este tot mai aproape, iar Dinamo speră că va reuși să se claseze pe locul ce-i va putea asigura barajul pentru cupele europene. De partea cealaltă, FC Argeș nu și-a primit licența UEFA și nu va avea dreptul de a juca în competițiile organizate de forul european. Pariorii au ocazia să facă un profit nemaipomenit la SUPERBET dacă aleg să mizeze pe un Bet Builder de cotă 5.25.

Pontul zilei de duminică, 10 mai. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – FC Argeș

Dinamo – FC Argeș se anunță a fi un meci foarte interesant. Chiar dacă piteștenii nu mai au nicio miză în acest final de sezon, „câinii roșii” dau totul pe acest final pentru a ajunge să joace barajul pentru Conference League. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-ar putea duela în acest baraj chiar cu FCSB, iar calificare în fața rivalei ar fi un adevărat deliciu pentru fani.

Echipa lui Bogdan Andone și-a pierdut din strălucire odată cu vestea că nu va putea juca în cupele europene. Chiar dacă nu a renunțat complet la luptă, iar piteștenii nu se fac de râs, ofensiva lasă de dorit, iar tocmai din acest motiv vom miza în debutul Bet Builder-ului pe pariul „1 solist”.

Dinamo se mută pe Arcul de Triumf

Arena Națională nu va mai fi disponibilă pentru meciurile de fotbal în următoarea perioadă, iar Dinamo și FCSB trebuie să își găsească noi stadioane pe care să dispute meciurile de acasă din acest final de sezon. Dacă roș-albaștrii vor merge pe Ghencea, Dinamo revine pe stadionul pe care obișnuia să joace în sezonul trecut, Arcul de Triumf.

În continuare, vom miza pe faptul că FC Argeș nu va reuși prea multe lucruri în ofensivă pe stadionul ce era văzut ca o „fortăreață” în stagiunea precedentă, în timp ce Dinamo ar putea încerca să conserve rezultatul în cazul unei deschideri de scor. De aceea vom paria pe „sub 2,5 goluri”. În finalul Bet Builder-ului vom miza și pe „peste 0,5 șuturi pe poartă Alex Musi”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 5.25 de la SUPERBET pentru meciul Dinamo – FC Argeș conține următoarele pariuri:

  • 1 solist: cotă 1.72
  • Sub 2.5 goluri: cotă 1.65
  • Peste 0.5 șuturi pe poartă – Alex Musi: cotă 1.69
