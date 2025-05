Pontul zilei de duminică, 11 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.00 la Superbet pentru U Cluj – FCSB

În acest weekend din SuperLiga se joacă meciurile din etapa a 8-a a play-off-ului și play-out-ului, iar pontul zilei de duminică, 11 mai, vine de la partida U Cluj – FCSB. Este un duel pasionant între două dintre cele mai bune echipe ale campionatului, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.00.

Pontul zilei de duminică, 11 mai. Cotă de 3.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea U Cluj – FCSB

Partida dintre U Cluj – FCSB contează pentru etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga și se va desfășura de la ora 20:30. ”Roș-albaștrii” sunt deja cu gândul la sărbătoarea de titlu, în timp ce gazdele vizează un loc pe podium.

Trupa lui Neluțu Sabău vine și vrea să se revanșeze față de suporteri, însă va avea o misiunea dificilă în fața unei formații care a dominat autoritar play-off-ul.

Jucătorii de la FCSB au început deja să se gândească , dar asta nu înseamnă că nu vor dori să plece cu toate cele 3 puncte de pe Cluj Arena.

Presiune pe U Cluj

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.00. Este clar că jocul are o importanță mai mare pentru gazde, iar presiunea ar putea să-și spună cuvântul și atunci am ales să jucăm variantele ”total goluri: sub 3.5” și ”total goluri U Cluj: sub 1.5”.

Cel mai probabil ne așteaptă o întâlnire în care ”roș-albaștrii” vor dori să controleze jocul, iar clujenii vor încerca să dea lovitura pe contre. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere: sub 11.5” și ”total cornere U Cluj: sub 5.5”.

Golgheterul FCSB-ului, Daniel Bîrligea, a marcat în derby-ul cu Dinamo și pare să fi trecut peste perioada mai dificilă. De aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Daniel Bîrligea: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.00 cu care puteți da lovitura la Superbet.

