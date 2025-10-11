Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 12 octombrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru România – Austria

Cu pontul zilei de duminică, 12 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă  5,25 la meciul România - Austria
Cristian Măciucă
11.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 12 octombrie Bet Builder de cota 525 la Superbet pentru Romania Austria
Pontul zilei de duminică, 12 octombrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru România - Austria. FOTO: sportpictures.eu

România a intrat în linie dreaptă spre finalul campaniei de calificare la CM 2026. „Tricolorii” au nevoie de un rezultat pozitiv în cel mai greu meci din Grupa H, cu Austria. În același timp, pariorii au ocazia să beneficieze de un profit important la SUPERBET pe o combinație Bet Builder de 5,25.

Pontul zilei de duminică, 12 octombrie. Cotă de 5,25 cu care puteți da lovitura la meciul România – Austria

România are nevoie de cel puțin o remiză în confruntarea cu Austria, programată duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. „Tricolorii” au șanse infime și la ocuparea primului loc, dar, realistic, obiectivul e locul al doilea.

De aceea, România trebuie să facă un meci mare pe cel mai mare stadion al țării, mai ales că aproape toate biletele au fost epuizate. Înainte de vizita austriecilor din etapa a 6-a a Grupei H din preliminariile CM 2026, România e pe locul 3, cu 7 puncte, cu 6 mai puține decât Bosnia, ocupanta locului secund.

Naționala lui Mircea Lucescu a înscris de fiecare dată în ultimele patru meciuri din grupă. Nu a reușit să o facă în runda inaugurală, când România a pierdut acasă, 0-1, cu Bosnia. Tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pariul „ambele echipe marchează”. 

„Cod roșu” de faulturi pe Arena Națională

Având în vedere importanța meciului cu Austria, dar și faptul că întâlnit un adversar superior din punct de vedere valoric, e de așteptat ca „tricolorii” lui Mircea Lucescu să se agațe de orice șansă pentru a scoate rezultatul mult dorit.

De altfel, România are o medie de 13,8 faulturi comise per meci, ceea ce ne face să continuăm miza acestui Bet Builder cu pronosticul „Total faulturi Romania: Peste 12.5”. Confruntarea de pe Arena Națională va fi arbitrată de o brigadă din Italia, avându-l la centru pe italianul Davide Massa.

Acesta ar putea avea de furcă cu fotbaliștii celor două formații având în vedere că România și Austria nu sunt chiar două echipe disciplinate. De altfel, cele două au împreună în preliminarii o medie totală de 4,2 cartonașe galbene per meci. În încheierea Bet Builderului vom miza astfel pe varianta „Peste 3,5 cartonașe galbene”. 

