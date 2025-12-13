Pontul zilei de duminică, 14 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Hermannstadt – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Hermannstadt și Universitatea Craiova este capul de afiș al zilei de duminică în Superliga. Ambele echipe au mare nevoie de victorie: gruparea din Bănie pentru a se apropia de lider, iar sibienii pentru a întrerupe seria dezastruoasă din campionat. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.75 la acest meci.

Pontul zilei de duminică, 14 decembrie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Hermannstadt – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a suferit joi seară primul eșec din mandatul lui Filipe Coelho, 1-2 contra celor de la Sparta Praga în Conference League. Echipa este neînvinsă pe plan intern sub comanda tehnicianului portughez, care va dori ca această serie să continue și la Sibiu, unde gruparea din Bănie o va întâlni pe Hermannstadt, duminică, de la ora 20:30.

Sibienii traversează un moment foarte complicat, ultimul succes în campionat fiind cel contra Rapidului, scor 2-1, meci disputat pe 21 septembrie. Rezultatele nefaste au dus la despărțirea de antrenorul Marius Măldărășanu, iar , care va debuta pe banca echipei în partida contra Craiovei.

Universitatea pornește cu prima șansă la Sibiu și are nevoie de un succes pentru a nu pierde contactul cu primul loc, poziție pe care a ocupat-o timp de mai multe săptămâni în actuala stagiune. Așadar, pronosticurile cu care vom începe Bet Builder-ul sunt „2 pauză/2 final” și „Ambele echipe marchează (GG): Nu”.

„Recidivează” Steven Nsimba la Sibiu?

Steven Nsimba a marcat un gol superb în disputa din Conference League cu Sparta Praga, însă, din nefericire pentru olteni, reușita sa nu a fost de ajuns pentru a obține vreun punct din acea partidă, . Cu 6 goluri, francezul este golgheterul Universității în Superliga, iar acesta va dori cu siguranță să înscrie și la Sibiu. În acest context, vom miza pe varianta „Șuturi pe poartă Steven Nsimba – peste 0.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 14 decembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Hermannstadt – Universitatea Craiova cu următoarele selecții: „2 pauză/2 final”, „Ambele echipe marchează (GG): Nu” și „Șuturi pe poartă Steven Nsimba: peste 0.5”.