Pontul zilei de duminică, 14 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Csikszereda – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 14 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Csikszereda - FCSB.
13.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 14 septembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 310 la Superbet pentru Csikszereda FCSB
Câștig tare cu pontul zilei de duminică, 14 septembrie. Sursă foto: Alexandra Cristina Grigorescu/SPORT PICTURES

SuperLiga s-a întors după ce a luat o pauză pentru a face loc echipelor naționale, iar pontul zilei de duminică, 14 septembrie, vine de la partida Csikszerda – FCSB, din etapa a 9-a. Este un duel dezechilibrat între două echipe cu obiective total diferite, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.10.

Pontul zilei de duminică, 14 august. Cotă de 3.10 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Csikszereda – FCSB

Partida dintre Csikszereda și FCSB se joacă în etapa a 9-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:00. Dacă ”roș-albaștrii” țintesc al treilea titlu consecutiv, ciucanii visează că vor putea să se salveze de la retrogradare.

Campioana en-titre a avut rezultate mediocre în acest start de campionat, fiind la acest moment surprinzător pe loc de baraj. Poziția în clasament aduce o presiune în plus pentru jucători, pe lângă cea pe care o pune constant patronul Gigi Becali.

Nou promovata Csikszereda este văzută cu șanse mari să facă drumul înapoi în eșalonul secund, mai ales că acumulat doar 2 puncte până acum. Însă, elevii lui Robert Ilyeș nu vor renunța fără luptă și vor să profite de absențele din tabăra FCSB-ului.

FCSB, vioara întâi la Miercurea Ciuc

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.10. După ce au obținut calificarea în grupa de Europa League, bucureștenii pot începe să se concentreze și la întrecerea internă și atunci am ales să jucăm variantele ”câștigă orice repriză: FCSB” și ”2 solist”.

Este de așteptat ca trupa lui Elias Charalambous să se afle la cârma jocului, în timp ce ciucanii să încerce să profite de spațiile care vor apărea în defensiva oaspeților. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere FCSB: peste 4.5” și ”total cornere Csikszereda: peste 2.5”.

În ciuda faptului că are nevoie de puncte ca de aer și pentru a le obține trebuie să înscrie, este greu de crezut că gazdele vor avea prea multe ocazii de gol și de aceea am ales să jucăm ”total goluri Csikszereda: sub 1.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.10 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 2.12 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”gol marcat în ambele reprize: nu” la meciul Csikszereda – FCSB, din etapa a 9-a a SuperLigii

