Pontul zilei de duminică, 15 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru U Craiova – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 15 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul U Craiova - FCSB
FANATIK
14.02.2026 | 23:15
Universitatea Craiova - FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 27. Foto: sportpictures.eu
Capul de afiș al etapei cu numărul 27 este Universitatea Craiova – FCSB. Campioana României are nevoie disperată de puncte în ultimele etape, în timp ce oltenii vor să termine sezonul regulat de pe primul loc. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Duminică, 15 februarie, Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc pentru a doua oară în această săptămână. Meciul este unul extrem de important pentru campioana României, mai ales că FC Argeș, una dintre contracandidatele la play-off, a pierdut contra Petrolului Ploiești.

În prima întâlnire dintre cele două, din Cupa României, FCSB nu a reușit să învingă și a rămas astfel în afara competiției. Scorul final a fost 2-2, însă atenția principală a roș-albaștrilor este meciul de duminică. De partea cealaltă, Universitatea Craiova s-a calificat mai departe în competiție, iar în campionat nu are nicio emoție pentru play-off, însă acest lucru nu înseamnă că jucătorii nu vor da tot ce pot pentru a mai pune trei puncte în clasament.

Duminică seară sperăm la un meci cel puțin la fel de spectaculos ca cel din Cupa României, însă fără controverse de arbitraj ca în ultimele zile. Vom începe Bet Builder-ul cu selecția „peste 1,5 goluri”.

FCSB, totul sau nimic

Campioana en titre trebuie să aibă un parcurs fără cusur pentru a fi sigură de calificarea în play-off. În funcție de rezultate, FCSB ar putea prinde play-off-ul și cu 3 victorii din ultimele patru partide. Pentru acest meci de pe „Ion Oblemenco”, vom continua cu pariul „X2”.

În continuarea Bet Builder-ului, vom miza pe forma recentă a lui Daniel Bîrligea și vom completa cu „Peste 0,5 șuturi pe poartă Daniel Bîrligea”, iar în final vom miza și pe un meci cu „Peste 8,5 cornere în meci”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul U Craiova – FCSB conține următoarele pariuri:

  • Total goluri – Peste 1,5: cotă 1.35.
  • Șuturi pe poartă jucător – Daniel Bîrligea, peste 0.5 șuturi: cotă 1.37
  • Total cornere – Peste 8.5: cotă 1.50
  • Șansă dublă – X2: cotă 1.71

2.20 este cota oferită de SUPERBET pentru „1 solist” în U Craiova – FCSB

