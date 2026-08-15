Pontul zilei de duminică, 16 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,70 la Corvinul – CFR Cluj

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Etapa a 5-a din SuperLiga programează duminică, de la ora 21:30, un extrem de interesant meci Corvinul Hunedoara – CFR Cluj. Partida, care are loc la Arad, pe stadionul Francisc von Neuman, nu poate fi ratată de pariori. Am ales la rubrica Pontul zilei un Bet Builder de la SUPERBET care ne aduce o cotă finală de 2,70.

Pontul zilei de duminică, 16 august 2026, din SuperLiga: Corvinul, o echipă care pierde greu

În ciuda faptului că este echipă nou-promovată, Corvinul are un lot destul de experimentat, pregătit de un antrenor Florin Maxim (45 de ani) care a câștigat Cupa României, apoi a avut rezultate onorabile în cupele europene. În acest start de sezon din SuperLiga, hunedorenii au pierdut un singur meci, la Ovidiu, cu Farul. S-a întâmplat în condiții speciale, după un cartonaș roșu încasat.

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În etapa a 5-a, Corvinul primește vizita celor de la CFR Cluj. Pentru gazde, amintirile din duelurile cu „feroviarii” sunt foarte frumoase. În 2024, în sferturile de finală din Cupa României, echipa lui Maxim a umilit la acea vreme de Adi Mutu. A fost 4-0. În final de sezon, hunedorenii au câștigat trofeul. Mizăm pentru meciul de duminică, Corvinul – CFR, pe faptul că gazdele nu pierd. Cota la SUPERBET pentru 1x este 1,49.

Pariem pe asaltul ofensiv al Corvinului în meciul cu CFR Cluj

plăcută ochiului în fotbalul românesc. În special acasă, elevii lui Florin Maxim atacă în mod constant. Cu Csikszereda, în runda inaugurală, au marcat de 3 ori. Apoi, cu Sepsi OSK, a fost un 1-1 un pic mincinos. Hunedorenii au ratat mult și au avut inclusiv un gol anulat.

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Pariul „Corvinul marchează” primește o cotă de 1,33 la SUPERBET. Din aceeași ofertă de Bet Builder am ales să mizăm și pe faptul că echipa lui Florin Maxim va avea „peste 3,5 cornere”. Cota oferită este una excelentă: 1,56. Tragem astfel linie și vedem cum acest pariu de tip „Bet Builder” de la meciul de la Arad atinge cota de 2,70.

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Pontul zilei de duminică, 16 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder la Corvinul – Petrolul:

Corvinul – Petrolul 1x – cotă 1,49

Corvinul marchează – cotă 1,33

Peste 3,5 cornere Corvinul – cotă 1,56

Cotă finală: 2,70