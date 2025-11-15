Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 2.60 la Superbet pentru Italia – Norvegia

Cu pontul zilei de duminică, 16 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 2.60 la meciul Italia - Norvegia.
FANATIK
15.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 16 noiembrie Bet Builder de cota 260 la Superbet pentru Italia Norvegia
Pontul zilei de duminică, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 2.60 la Superbet pentru Italia - Norvegia. FOTO: Hepta.
ADVERTISEMENT

Ultima bătălie din preliminarii pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor se dă în aceste zile. Pariorii au șansa să obțină un câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 2.60.

Pontul zilei de duminică, 16 noiembrie. Cotă de 2.60 cu care puteți da lovitura la duelul Italia – Norvegia

Gennaro Gattuso, cel care a preluat naționala Italiei în vara acestui an, are misiunea de a readuce echipa cu care a câștigat Mondialul din 2006 la turneul final de anul viitor, după absențele de la edițiile din 2018, respectiv 2022.

ADVERTISEMENT

În fața italienilor se află însă un adversar redutabil, Norvegia lui Erling Haaland, cel care a ratat de două ori un penalty, dar a marcat apoi un hattrik în poarta Israelului etapa trecută.

Deși cele două formații ocupă locurile 1 și 2 în grupa preliminară I, ne așteptăm totuși la un meci spectaculos. Astfel, ne-am gândit să mizăm pe variantele „ambele echipe marchează: DA” și „total goluri: peste 1.5”.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Duel tare în Italia – Norvegia și la nivelul băncilor: Gattuso VS Solbakken

Cei doi selecționeri au avut campanii excelente în aceste preliminarii. Nordicii s-au impus cu 3-0 în meciul tur, astfel că italienii sunt dornici de răzbunare și mânați mai ales de dorința de a încheia grupa pe prima poziție.

ADVERTISEMENT
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a...
Digisport.ro
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”

Contraatacurile la ambele porți nu vor lipsi, de aceea vom miza și pe varianta „total șuturi pe poartă: peste 7.5”. Nu putem să excludem nici cornerele, astfel că și varianta „total cornere: peste 7.5” este demnă de luat în serios.

  • 2.12 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „jucătorul înscrie oricând: Haaland, Erling” la meciul Italia – Norvegia

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Câștig de 617 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Câștig de 617 de lei cu miză pe meciul României din Bosnia
Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Polonia – Olanda
Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 noiembrie 2025. Câștig de 354 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 noiembrie 2025. Câștig de 354 de lei cu meciuri din preliminarii
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
O echipă importantă din SuperLiga, 'aproape de faliment'! Ionuț Chirilă a răbufnit: 'Ăsta...
iamsport.ro
O echipă importantă din SuperLiga, 'aproape de faliment'! Ionuț Chirilă a răbufnit: 'Ăsta e rezultatul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!