Pontul zilei de duminică, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 2.60 la Superbet pentru Italia – Norvegia

Ultima bătălie din preliminarii pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor se dă în aceste zile. Pariorii au șansa să obțină un câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 2.60.
Gennaro Gattuso, cel care a preluat naționala Italiei în vara acestui an, are misiunea de a readuce echipa cu care a câștigat Mondialul din 2006 la turneul final de anul viitor, după absențele de la edițiile din 2018, respectiv 2022.
În fața italienilor se află însă un adversar redutabil, Norvegia lui Erling Haaland, cel care a ratat de două ori un penalty, dar a marcat apoi un hattrik în poarta Israelului etapa trecută.
Deși cele două formații ocupă locurile 1 și 2 în grupa preliminară I, ne așteptăm totuși la un meci spectaculos. Astfel, ne-am gândit să mizăm pe variantele „ambele echipe marchează: DA” și „total goluri: peste 1.5”.
Cei doi selecționeri au avut campanii excelente în aceste preliminarii. Nordicii s-au impus cu 3-0 în meciul tur, astfel că italienii sunt dornici de răzbunare și mânați mai ales de dorința de a încheia grupa pe prima poziție.
Contraatacurile la ambele porți nu vor lipsi, de aceea vom miza și pe varianta „total șuturi pe poartă: peste 7.5”. Nu putem să excludem nici cornerele, astfel că și varianta „total cornere: peste 7.5” este demnă de luat în serios.