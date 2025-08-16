Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Rapid – FCSB

Duminică, de la ora 21:30, se va disputa derby-ul etapei cu numărul 6 din Superligă. Rapid va primi vizita campioanei FCSB pe Arena Națională, iar duelul se anunță a fi unul extrem de interesant. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.50.

Pontul zilei de duminică, 17 august. Cotă de 5.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid – FCSB

Rapid are un start pozitiv în noul sezon din Superligă, formația pregătită de Costel Gâlcă fiind neînvinsă după primele cinci runde. De cealaltă parte, rivala FCSB a obținut doar 5 puncte până în acest moment, parcursul echipei din campionat fiind afectat de programul aglomerat.

Jocul de pe Arena Națională sosește înainte de partida pe care campioana o va disputa în Scoția contra lui Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului din Europa League, însă trupa pregătită de Elias Charalambous va fi motivată pentru acest derby, ținând cont și de .

Ținând cont de , ne așteptăm la o partidă echilibrată între cele două formații, care au ca obiectiv cucerirea titlului în noua stagiune din Superligă. Așadar, am ales să jucăm varianta „X solist”.

Derby tensionat pe Arena Națională

Deși au avut un parcurs foarte bun în Superligă, giuleștenii nu au înscris foarte multe goluri în noua ediție de campionat, aspect valabil și pentru rivala FCSB, care a marcat de doar șase ori în primele cinci runde. Ne așteptăm la un meci destul de închis și de aceea vom miza pe pronosticul ”Total goluri: sub 2.5”.

Pentru o ultimă selecție, vom alege și un pariu pe loviturile de colț. Având în vedere contextul în care se va disputa acest derby, am zis să mizăm pe „Total cornere: sub 10.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 17 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Rapid – FCSB cu următoarele selecții: „X solist”, „Total goluri: sub 2.5”, și „Total cornere: sub 10.5”.

