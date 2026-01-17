ADVERTISEMENT

După un cantonament efectuat de ambele formații în Antalya, Turcia, Dinamo și U Cluj revin în SuperLiga și sunt protagonistele unui duel extrem de interesant.

Pontul zilei de duminică, 18 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet pentru Dinamo – U Cluj

Dinamo va fi gazdă în primul meci oficial din acest an. „Câinii” au avut un stagiu foarte bun de pregătire și se simt pregătiți să ia cu asalt SuperLiga în acest an. O victorie ar însemna enorm pentru echipa lui Zeljko Kopic, care s-ar menține, temporar, pe podium.

ADVERTISEMENT

U Cluj emite și ea pretenții de la venirea lui Cristiano Bergodi. Ardelenii speră să ajungă, din nou, în play-off, iar victoria este obligatorie în acest context. Rămâne de văzut cine va avea câștig de cauză.

Noi suntem de părere că vor fi „peste 1.5 goluri” și că „ambele echipe marchează”, după ce au avut poftă de joc în

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Zeljko Kopic și Cristiano Bergodi, aprins încă din Antalya

Zeljko Kopic și Cristiano Bergodi s-au întâlnit față în față în Turcia, unde . Italianul chiar i-a spionat pe „câini”.

ADVERTISEMENT

Fiind doi tacticieni foarte buni, ne așteptăm ca, pe lângă ofensiva din startul partidei, să existe și multe atacuri blocate din care să rezulte lovituri de la colț. De aceea, vom miza și pe variantele „peste 8.5 șuturi pe poartă” și „peste 7.5 cornere”.

În concluzie, pentru pontul zilei, am ales de la Superbet un bet builder construit pe meciul dintre Dinamo și U Cluj. Pronosticul „peste 1.5 goluri” vine cu o cotă de 1,42, selecția „ambele echipe marchează” are o cotă de 2,07, opțiunea „peste 8.5 șuturi pe poartă” este cotată la 2,10, iar varianta „peste 7.5 cornere” are o cotă de 1,30. Combinate pe același bilet, cele trei selecții ne oferă o cotă totală de aproximativ 3,40, ideală pentru un câștig de 340 lei în cazul unei mize de 100 de lei.