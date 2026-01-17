Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 18 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Dinamo – U Cluj

Cu pontul zilei de duminică, 18 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul Dinamo - U Cluj.
FANATIK
17.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminică la SuperBet se concentrează pe Dinamo - U Cluj. Cotă 3,40 și un câștig important. Sursa Foto: Hepta.
După un cantonament efectuat de ambele formații în Antalya, Turcia, Dinamo și U Cluj revin în SuperLiga și sunt protagonistele unui duel extrem de interesant.

Dinamo va fi gazdă în primul meci oficial din acest an. „Câinii” au avut un stagiu foarte bun de pregătire și se simt pregătiți să ia cu asalt SuperLiga în acest an. O victorie ar însemna enorm pentru echipa lui Zeljko Kopic, care s-ar menține, temporar, pe podium.

U Cluj emite și ea pretenții de la venirea lui Cristiano Bergodi. Ardelenii speră să ajungă, din nou, în play-off, iar victoria este obligatorie în acest context. Rămâne de văzut cine va avea câștig de cauză.

Noi suntem de părere că vor fi „peste 1.5 goluri” și că „ambele echipe marchează”, după ce au avut poftă de joc în amicalele din Antalya.

Duelul dintre Zeljko Kopic și Cristiano Bergodi, aprins încă din Antalya

Zeljko Kopic și Cristiano Bergodi s-au întâlnit față în față în Turcia, unde au avut un salut deosebit când s-au văzut în Antlaya. Italianul chiar i-a spionat pe „câini”.

Fiind doi tacticieni foarte buni, ne așteptăm ca, pe lângă ofensiva din startul partidei, să existe și multe atacuri blocate din care să rezulte lovituri de la colț. De aceea, vom miza și pe variantele „peste 8.5 șuturi pe poartă” și „peste 7.5 cornere”.

În concluzie, pentru pontul zilei, am ales de la Superbet un bet builder construit pe meciul dintre Dinamo și U Cluj. Pronosticul „peste 1.5 goluri” vine cu o cotă de 1,42, selecția „ambele echipe marchează” are o cotă de 2,07, opțiunea „peste 8.5 șuturi pe poartă” este cotată la 2,10, iar varianta „peste 7.5 cornere” are o cotă de 1,30. Combinate pe același bilet, cele trei selecții ne oferă o cotă totală de aproximativ 3,40, ideală pentru un câștig de 340 lei în cazul unei mize de 100 de lei.

