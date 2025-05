Pontul zilei de duminică, 18 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.20 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Sepsi

Ultima etapă a play-out-ului din SuperLiga este una extrem de pasionantă, iar pontul zilei de duminică, 18 mai, vine de la partida Unirea Slobozia – Sepsi. Cele două formații se luptă în meci direct pentru a evita retrogradarea, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.20.

Pontul zilei de duminică, 18 mai. Cotă de 3.20 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Unirea Slobozia – Sepsi

Partida dintre Unirea Slobozia și Sepsi contează pentru etapa a 9-a, ultima a play-out-ului SuperLigii, și se va desfășura la Clinceni. Dintre cele două se va alege a doua echipă direct retrogradată în eșalonul secund.

Gazdele au cele mai mici șanse de a rămâne pe prima scenă a fotbalului, având obligatoriu nevoie de victorie pentru a se salva. Situația ialomițenilor este delicată, mai ales că și indiferent de rezultatul duelului cu Sepsi.

De partea cealaltă, covăsnenii , dar pot spera chiar la salvarea directă de la retrogradare dacă se vor impune în meciul de la Clinceni.

Sepsi, echipa mai valoroasă

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.20. Miza este una imensă și acest lucru ar putea apăsa pe umerii jucătorilor celor două formații și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere Sepsi: sub 5.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

Este clar că oaspeții sunt favoriți în acest joc, deoarece au două șanse dintre trei, dar în același timp beneficiază și de un lot mult mai valoros. În acest caz am zis să mizăm pe ”șansă dublă: x2” și ”șuturi pe poartă Dimitri Oberlin: peste 0.5”.

În ciuda faptului că a avut momente în care a jucat peste așteptări în acest sezon, trupa lui Adrian Mihalcea și-a arătat în multe rânduri limitele. De aceea am ales să jucăm ”înscrie goluri consecutive Unirea Slobozia: nu”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.20 cu care puteți da lovitura la Superbet.

