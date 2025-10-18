Pontul zilei de duminică, 19 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru Dinamo – Rapid

Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5,75 la meciul Dinamo – Rapid.

Pontul zilei de duminică, 19 octombrie. Cotă de 5.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – Rapid

Partida dintre cele două echipe ale capitalei este cea mai așteptată a acestei runde, nu doar pentru istoria lor, ci și pentru forma foarte bună din campionat.

Înaintea întâlnirii de pe Arena Națională, Dinamo se situează pe locul 4, cu 23 de puncte în clasament, în timp ce giuleștenii se află pe poziția secundă, cu 25 de puncte adunate. Suntem de părere că niciuna dintre cele două echipe nu este favorită clară în această partidă, cu toate că Dinamo joacă în fața propriilor suporteri. Tocmai de aceea, vom alege să începem Bet Builderul cu selecția „X”.

Meci incendiar între Dinamo și Rapid

Fără doar și poate, derby-ul bucureștean va fi încins din toate punctele de vedere. Atât în tribune, cât și la nivelul gazonului, atmosfera va fi incendiară, iar adrenalina dusă la cote maxime. Dorința de victorie și spiritul de luptă îi va face pe jucători să aibă multe dueluri fizice și credem că se vor arăta peste 4,5 cartonașe galbene.

Deși mizăm pe un egal, suntem de părere că această remiză nu va fi una nulă, în care cele două echipe se vor anula reciproc, iar scorul va fi 0-0. Pariul pe care vom merge este un egal cu goluri, tocmai de aceea închidem Bet Builderul cu selecția „GG – Ambele echipe marchează”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 19 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Dinamo – Rapid cu următoarele selecții: „X solist”, „Total cartonașe: peste 4,5” și GG – Ambele echipe marchează

