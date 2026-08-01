Pontul zilei de duminică, 2 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet de la Rapid – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Cel mai interesant meci al etapei cu numărul 3 din SuperLiga este cel dintre Rapid și CFR Cluj, două dintre formațiile de top ale campionatului. Pariorii pot face un profit excelent dacă vor alege să joace un Bet Builder de 4.25 de la SUPERBET.

Pontul zilei de duminică, 2 august 2026. Fierbe Giuleștiul înaintea primului derby

Fără doar și poate că partida dintre Rapid și CFR Cluj, programată de la ora 21:30, este una de interes maxim. Duelul ”feroviar” se anunță unul extrem de încins, mai ales după ce în vară Daniel Pancu a ales să plece din Gruia pentru a semna în Giulești.

ADVERTISEMENT

Rapidiștii au pierdut două puncte mari în deplasarea de la Botoșani, când au fost egalați pe final, și vor căuta să se răzbune în fața propriilor suporteri. În plus, , iar acest lucru poate fi un avantaj.

Pentru CFR, acest derby vine după euforia calificării din Conference League și înaintea unui nou joc în Europa. Însă, marele câștig îl reprezintă faptul că patronul .

ADVERTISEMENT

Profită Rapid de nebunia din Giulești?

Așadar, pentru acest Bet Builder de de la Rapid – CFR Cluj am ales cinci pronosticuri care au șanse mari de realizare. Primul derby de pe Giulești se anunță unul extrem de atractiv, iar suporterii vor face o atmosferă de zile mari care ar putea să ajute și la spectacolul din teren. Așa că am decis să mizăm pe ”total goluri: peste 2.5” și ”total goluri Rapid: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Daniel Pancu va încerca să domine jocul la mijlocul terenului și să pună presiune asupra defensivei adverse, în timp ce oaspeții vor încerca să lovească prin contraatacuri rapide. În aceste condiții am ales variantele ”total cornere: sub 10.5” și ”șuturi pe poartă Timotej Jambor: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au de partea lor faptul că și-au făcut ciclul săptămânal de pregătire, în timp ce clujenii sunt mai mult cu gândul la parcursul european. Și pentru asta am hotărât să jucăm ”șansă dublă: 1x”. Așadar, Bet Builder-ul de la partida Rapid – CFR Cluj are o cotă de 4.25 din următoarele pariuri: