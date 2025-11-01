Pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Rapid

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din SuperLiga României se desfășoară, iar meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid este capul de afiș al rundei cu numărul 15. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Universitatea Craiova – Rapid.

Goluri multe în Universitatea Craiova – Rapid

De fiecare dată partidele disputate între Universitatea Craiova și Rapid au fost extrem de ofertante ofensiv din ambele tabere. Formațiile se află în fruntea clasamentului și se confruntă direct pentru prima poziție.

ADVERTISEMENT

Având în vedere cele spuse mai sus, începem pontul zilei de duminică, 1 noiembrie, cu selecția „peste 2,5 goluri în meci”, spectacolul ofensiv fiind cu siguranță asigurat de jucătorii trimiși în teren.

Spectacol ofensiv în Bănie

ajung foarte ușor în zona periculoasă a terenului, să ajungă în careul ambelor formații.

ADVERTISEMENT

Cum mingile vor ajunge în preajma porților, ne așteptăm ca arbitrul să acorde multe lovituri de colț. Următoarea noastră selecție este „peste 9,5 cornere în meci”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de duminică, 1 noiembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.30 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Universitatea Craiova – Rapid cu următoarele selecții: „peste 2,5 goluri în meci” și „peste 9,5 cornere în meci”.