Pontul zilei de duminică, 20 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder Superbet de cotă 3,40 la meciul Dinamo – Farul

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Dinamo primește duminică, 20 septembrie, vizita Farului, de la 20:30. Aceasta este partida care aduce pontul zilei, la cotă 3,40, grație unui Bet Builder de la Superbet.

Pontul zilei de duminică, 20 septembrie, din SuperLiga. Ce pariem pe Dinamo – Farul

Dinamo are un start de sezon foarte bun. „Câinii” se află pe locul 2 înainte să joace cu Farul, fiind depășiți la doar un punct de Rapid după . Trupa lui Nuno Campos întâlnește un adversar aflat în reconstrucție, unde Ovidiu Sabău pare că are planul sub control până acum. Ambele echipe vin după victorii categorice.

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, în timp ce . Cum meciul direct dintre cele două se va juca pe Arena Națională, unde gazdele așteaptă susținere importantă la revenirea pe cel mai mare stadion al țării, mizăm prima dată în cadrul acestui Bet Builder pe pronosticul „1 solist”.

Goluri multe la Dinamo – Farul

Dinamo a arătat un apetit ofensiv mult mai mare în acest sezon, având deja 19 goluri marcate. Nici Farul nu stă rău la acest capitol cu cele 14 goluri înscrise, însă „marinarii” mai au de pus la punct aspecte importante în defensivă, primind 10 goluri deja. Cel de-al doilea pronostic pe care ne concentrăm la acest Bet Builder este „peste 1.5 goluri”.

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„Alb-roșii”, cu excepția primei etape când au pierdut la Ploiești, au marcat în fiecare meci disputat până acum. Farul a marcat și ea în majoritatea partidelor de până acum. Având în vedere acest aspect, ne-am gândit că o altă variantă de luat în seamă pentru Bet Builderul dedicat meciului dintre cele două este „ambele echipe marchează: Da”.

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Pontul zilei din 20 septembrie: cotă 3,40 la Dinamo – Farul

În concluzie, pontul zilei de duminică, 20 septembrie 2026, vine din meciul Dinamo – Farul. Am speculat funcția Bet Builder de la Superbet și am obținut o cotă totală de 3,40 pentru un pariu combinat din „1 solist”, „peste 1.5 goluri” și „ambele echipe marchează: Da”.