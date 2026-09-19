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Pontul zilei de duminică, 20 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder Superbet de cotă 3,40 la meciul Dinamo – Farul

Pontul zilei de duminică, 20 septembrie 2026, vine de la meciul Dinamo - Farul, cu ajutorul Bet Builder-ului de la Superbet, iar cota este de 3,40.
FANATIK
19.09.2026 | 22:00
Pontul zilei de duminica 20 septembrie din SuperLiga Bet Builder Superbet de cota 340 la meciul Dinamo Farul
Cu pontul zilei de 20 septembrie ai ocazia să dai lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3,40 la meciul Dinamo - Farul. Foto: Facebook Farul Constanța.
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Dinamo primește duminică, 20 septembrie, vizita Farului, de la 20:30. Aceasta este partida care aduce pontul zilei, la cotă 3,40, grație unui Bet Builder de la Superbet.

Pontul zilei de duminică, 20 septembrie, din SuperLiga. Ce pariem pe Dinamo – Farul

Dinamo are un start de sezon foarte bun. „Câinii” se află pe locul 2 înainte să joace cu Farul, fiind depășiți la doar un punct de Rapid după victoria acestora cu FC Argeș. Trupa lui Nuno Campos întâlnește un adversar aflat în reconstrucție, unde Ovidiu Sabău pare că are planul sub control până acum. Ambele echipe vin după victorii categorice.

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Bucureștenii au învins cu 3-1 Csikszereda, în timp ce Farul le-a administrat un 4-2 celor de la UTA. Cum meciul direct dintre cele două se va juca pe Arena Națională, unde gazdele așteaptă susținere importantă la revenirea pe cel mai mare stadion al țării, mizăm prima dată în cadrul acestui Bet Builder pe pronosticul „1 solist”.

Goluri multe la Dinamo – Farul

Dinamo a arătat un apetit ofensiv mult mai mare în acest sezon, având deja 19 goluri marcate. Nici Farul nu stă rău la acest capitol cu cele 14 goluri înscrise, însă „marinarii” mai au de pus la punct aspecte importante în defensivă, primind 10 goluri deja. Cel de-al doilea pronostic pe care ne concentrăm la acest Bet Builder este „peste 1.5 goluri”.

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„Alb-roșii”, cu excepția primei etape când au pierdut la Ploiești, au marcat în fiecare meci disputat până acum. Farul a marcat și ea în majoritatea partidelor de până acum. Având în vedere acest aspect, ne-am gândit că o altă variantă de luat în seamă pentru Bet Builderul dedicat meciului dintre cele două este „ambele echipe marchează: Da”.

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Pontul zilei din 20 septembrie: cotă 3,40 la Dinamo – Farul

În concluzie, pontul zilei de duminică, 20 septembrie 2026, vine din meciul Dinamo – Farul. Am speculat funcția Bet Builder de la Superbet și am obținut o cotă totală de 3,40 pentru un pariu combinat din „1 solist”, „peste 1.5 goluri” și „ambele echipe marchează: Da”.

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Pontul zilei de duminică 20 septembrie

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