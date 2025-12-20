Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 21 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FCSB – Rapid

Cu pontul zilei de duminică, 21 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul FCSB - Rapid.
20.12.2025 | 23:15
Derby-ul etapei 21 din Superliga, ultima din 2025, se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Rapid joacă pe terenul campioanei FCSB, iar partida este una extrem de importantă pentru ambele formații. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 21 decembrie.

Lider la startul etapei 21, Rapid are nevoie de un succes în derby-ul cu FCSB pentru a-și asigura prima poziție înainte de pauza de iarnă, însă misiunea giuleștenilor nu va fi deloc ușoară. Dacă echipa lui Costel Gâlcă a suferit un eșec surprinzător în etapa precedentă, 0-2 cu Oțelul, FCSB s-a impus pe terenul Unirii Slobozia și s-a apropiat de zona play-off.

Ținând cont de lupta extrem de echilibrată pentru un loc în top 6, campioana are la rândul său nevoie de o victorie, așadar miza meciului este foarte ridicată. În turul campionatului, cele două echipe au remizat, scor 2-2. Gruparea „roș-albastră” a condus cu 2-0 după reușitele semnate de Lixandru și Bîrligea, însă Rapid a egalat după „dubla” lui Koljic din ultimul sfert de oră.

Derby tensionat pe Arena Națională

Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – Rapid am ales trei pronosticuri care ar putea aduce un profit important. Ținând cont de forma celor două echipe și de miza meciului, suntem de părere că duelul de pe Arena Națională va fi unul foarte echilibrat, așadar vom miza pe varianta „X solist”.

Cu mici excepții, FCSB a fost superioară adversarelor din ultimele luni când vine vorba de numărul loviturilor de colț, așadar am hotărât să jucăm „Cornere 1×2: FCSB”. În fine, ultimul pronostic pe care l-am ales pentru acest derby este „Total șuturi pe poartă: peste 7.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.25 pentru un Bet Builder la meciul FCSB – Rapid, construit pe următoarele selecții: „X solist”, „Total șuturi pe poartă: peste 7.5” și „Cornere 1X2: FCSB”.

