Pontul zilei de duminică, 21 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FCSB – Rapid

ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei 21 din Superliga, ultima din 2025, se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Rapid joacă pe terenul campioanei FCSB, iar partida este una extrem de importantă pentru ambele formații. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 21 decembrie.

Pontul zilei de duminică, 21 decembrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – Rapid

Lider la startul etapei 21, Rapid are nevoie de un succes în derby-ul cu FCSB pentru a-și asigura prima poziție înainte de pauza de iarnă, însă misiunea giuleștenilor nu va fi deloc ușoară. Dacă echipa lui Costel Gâlcă a suferit un eșec surprinzător în etapa precedentă, 0-2 cu Oțelul, FCSB s-a impus pe terenul Unirii Slobozia și s-a apropiat de zona play-off.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de lupta extrem de echilibrată pentru un loc în top 6, campioana are la rândul său nevoie de o victorie, așadar miza meciului este foarte ridicată. . Gruparea „roș-albastră” a condus cu 2-0 după reușitele semnate de Lixandru și Bîrligea, însă Rapid a egalat după „dubla” lui Koljic din ultimul sfert de oră.

Derby tensionat pe Arena Națională

Pentru Bet Builder-ul de la partida am ales trei pronosticuri care ar putea aduce un profit important. Ținând cont de forma celor două echipe și de miza meciului, suntem de părere că duelul de pe Arena Națională va fi unul foarte echilibrat, așadar vom miza pe varianta „X solist”.

ADVERTISEMENT

Cu mici excepții, FCSB a fost superioară adversarelor din ultimele luni când vine vorba de numărul loviturilor de colț, așadar am hotărât să jucăm „Cornere 1×2: FCSB”. În fine, ultimul pronostic pe care l-am ales pentru acest derby este „Total șuturi pe poartă: peste 7.5”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de duminică de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.25 pentru un Bet Builder la meciul FCSB – Rapid, construit pe următoarele selecții: „X solist”, „Total șuturi pe poartă: peste 7.5” și „Cornere 1X2: FCSB”.