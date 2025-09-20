Pontul zilei de duminică, 21 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 8.00 la Superbet pentru Rapid – Hermannstadt

Pariuri sportive

20.09.2025 | 23:15
SuperLiga vine cu noi meciuri tari în etapa a 10-a, iar pontul zilei de duminică, 21 septembrie, vine de la partida Rapid – Hermannstadt. Este un duel interesant între două echipe care au obiective total opuse, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 8,00.

Pontul zilei de duminică, 21 septembrie. Cotă de 8,00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid – Hermannstadt

Întâlnirea dintre Rapid și Hermannstadt se joacă în etapa a 10-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:00. Giuleștenii au un parcurs foarte bun în noul sezon și au aspirații mari sub comanda lui Costel Gâlcă, cel care i-a cucerit pe fani, în timp ce sibienii se văd pe o pantă descendentă.

Rapid speră la un nou succes care să le aducă 3 puncte importante, iar elevii lui Costel Gâlcă vor lupta de asemenea și pentru antrenorul lor, îndurerat după ce și-a pierdut fratele în urmă cu câteva zile.

Goluri multe în Giulești la Rapid – Hermannstadt

Rapid are poftă mare de joc sezonul acesta, iar soluțiile ofensive sunt din belșug la echipa bucureșteană. Cu un stil de joc agresiv, orientat către avansarea constantă spre poarta adversă, Rapid poate marca, dar și beneficia de mai multe cornere. Astfel, vom miza pe variantele: „total goluri: peste 1,5” și „total cornere: peste 7,5”.

Deși credem că vor fi goluri multe în Giulești, nu o vedem pe Hermannstadt să lovească, întrucât Marius Măldărășanu nu mai are marcatorii din sezoanele trecute. Sibienii au un lot mai sărac în opțiuni în acest sezon, astfel că vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: Nu”.

Oaspeții vor încerca să să așeze cât mai ermetic în teren și să nu permită adversarilor să profite de spațiile libere, astfel că nu este exclus ca jucătorii Rapidului să fie lăsați în offside. Vom miza de asemenea și pe varianta „total ofsaiduri: sub 3,5”.

 Acesta este Bet Builder-ul de cotă 8,00 cu care puteți da lovitura la Superbet:

Bet Builder la Rapid - Hermannstadt

  • 1.95 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: Da” la meciul Rapid – Hermannstadt, din etapa a 10-a a SuperLigii

     

