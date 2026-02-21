Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

SuperLiga se îndreaptă către finalul sezonului regulat, iar lupta la vârf este din ce în ce mai încinsă. Pontul zilei de duminică, 22 februarie, vine de la partida dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 28, iar pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.40.

Pontul zilei de duminică, 22 februarie. Cotă de 3.40 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Duelul dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova, programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00, vine într-un moment în care ambele formații își cunosc destul de bine situația din acest sezon regular.

, în timp ce ialomițenii au cedat pe terenul lui Dinamo, . Echipa lui Filipe Coelho nu are emoții în privința play-off-ului, fiind deja calificată matematic. Trupa lui Claudiu Niculescu luptă pentru evitarea retrogradării.

Ofensivă oltenească în deplasarea de la Slobozia

Pentru Bet Builder-ul de la partida Unirea Slobozia – Universitatea Craiova am ales patru pronosticuri ce par realizabile. Deși ialomițenii au arătat în acest sezon că se pot ține aproape, în joc, de echipele cu pretenții, nu au avut cele mai strălucite rezultate.

Oltenii, în schimb, au un lot generos în care se regăsesc fotbaliști cu poftă de joc, ce pot marca chiar și din postura de rezerve. Vom miza, așadar, la acest meci pe variantele „2 solist” și „peste 1.5 goluri”.

Tăvălugul care poate fi la poarta gazdelor ne face să ne orientăm și către variante precum „peste 7.5 șuturi pe poartă” și „peste 7.5 cornere”. Rămâne de văzut dacă oltenii vor obține un nou succes care să îi apropie de marele lor obiectiv.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 3.40 de la SUPERBET pentru meciul Unirea Slobozia – Universitatea Craiova conține următoarele pariuri:

