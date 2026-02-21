Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Cu pontul zilei de duminică, 22 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul Unirea Slobozia - Universitatea Craiova.
FANATIK
21.02.2026 | 23:15
Pontul zilei la pariuri. Cotă de 3.40 la SuperBet pentru meciul Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Sursa Foto: Sport Pictures.
SuperLiga se îndreaptă către finalul sezonului regulat, iar lupta la vârf este din ce în ce mai încinsă. Pontul zilei de duminică, 22 februarie, vine de la partida dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 28, iar pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.40.

Duelul dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova, programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00, vine într-un moment în care ambele formații își cunosc destul de bine situația din acest sezon regular.

Oltenii vin după succesul de acasă cu FCSB, în timp ce ialomițenii au cedat pe terenul lui Dinamo, având un gol nevalidat. Echipa lui Filipe Coelho nu are emoții în privința play-off-ului, fiind deja calificată matematic. Trupa lui Claudiu Niculescu luptă pentru evitarea retrogradării.

Ofensivă oltenească în deplasarea de la Slobozia

Pentru Bet Builder-ul de la partida Unirea Slobozia – Universitatea Craiova am ales patru pronosticuri ce par realizabile. Deși ialomițenii au arătat în acest sezon că se pot ține aproape, în joc, de echipele cu pretenții, nu au avut cele mai strălucite rezultate.

