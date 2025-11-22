Pontul zilei de duminică, 23 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru CFR Cluj – Rapid

ADVERTISEMENT

produc spectacol, iar Daniel Pancu își va înfrunta echipa de suflet, Rapid, fiind antrenor al celor de la CFR Cluj de câteva săptămâni.

Pontul zilei de duminică, pentru meciul dintre CFR Cluj și Rapid

Ardelenii speră să revină în lupta pentru locurile de play-off, iar pentru a reuși asta au nevoie de un rezultat pozitiv contra celor de la Rapid. Astfel, abordarea pe care Daniel Pancu trebuie să o aibă va fi una ofensivă, în care să atace poarta echipei din Giulești, care a obișnuit cu defensiva exactă, într-un bloc unitar.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii nu se vor lăsa nici ei mai prejos și cel mai probabil o să fie un meci jucat pe contre, în care mingea va sta aproape de ambele careuri de 16 metri. Datorită acestui lucru, noi mizăm pe un număr destul de important de cornere. Astfel, prima selecție din pontul zilei, care va fi un Bet Builder la Superbet, este pe 9,5 cornere în meci, la o cotă de 1,85.

Louis Munteanu, omul numărul 1 pentru CFR Cluj. Marchează cu Rapid?

Daniel Pancu a lucrat cu Louis Munteanu la echipa națională U21 a României, iar acolo atacantul a avut prestații solide și a contribuit la calificarea la Campionatul European din ce s-a disputat în vara anului 2024. Acum, acesta trebuie să pună umărul la redresarea CFR-ului, care vrea în play-off, dar este departe de a îndeplini acest obiectiv și nevoia de puncte este una acută pentru trupa din Gruia.

ADVERTISEMENT

Punctul focal al atacului de la CFR Cluj va fi cu siguranță Louis Munteanu, iar datorită acestui motiv noi o să folosim influența sa în bet builder-ul nostru. Astfel, mizăm pe minim 2 șuturi pe poartă pe care Louis Munteanu le va da în meciul contra celor de la Rapid. Această selecție ne aduce o cotă de 2,55, una suficient de bună încât să ne tenteze să pariem pe ea.

ADVERTISEMENT

va fi astfel de 4,25 cu cele două selecții, iar la o miză de 100 de lei putem câștiga 425 de lei.