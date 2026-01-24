Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 25 ianuarie. Bet Builder de cotă 6,42 la Superbet pentru FCSB – CFR Cluj

Cu pontul zilei de duminică, 25 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,42 la meciul FCSB - CFR Cluj.
24.01.2026 | 23:15
Duminică, 25 ianuarie, vom avea parte de un meci de foc în SuperLiga. FCSB și CFR Cluj, două echipe aflate în afara locurilor de playoff, își vor măsura forțele pe Arena Națională, iar noi am pregătit un bet builder interesant pe pontul zilei de la Superbet.

Partida dintre FCSB și CFR Cluj se anunță una extrem de importantă. Echipa care va fi învinsă va avea șanse minime să mai prindă locurile de playoff în SuperLiga României. Duelul se anunță echilibrat, însă roș-albaștrii au probleme de lot. Florin Tănase nu va juca.

Sezonul este unul dezastruos atât pentru FCSB, cât și pentru CFR Cluj. Ambele echipe riscă serios să rateze calificarea în playoff, iar acest lucru ar putea veni la pachet cu probleme financiare. Totuși, mai este mult de jucat, iar abia la finalul sezonului regulat vom putea da un verdict clar.

Noi suntem de părere că partida de pe Arena Națională va fi una destul de închisă. Cele două echipe nu își permit să își asume prea multe riscuri. Din acest motiv, mergem pe selecția total goluri sub 2,5, care la Superbet are cota 1,78.

Dă CFR Cluj lovitura la București!?

În plus, credem că CFR Cluj nu va pleca învinsă de la București. Ardelenii au arătat un progres în ultimele runde. Daniel Pancu pare că a găsit formula de joc ideală, iar FCSB vine după dezamăgirea colosală trăită în Croația. Din acest motiv, adăugăm pe bet builder și selecția X2, cu cota 1,90.

De asemenea, nu credem că vom vedea un meci cu multe goluri. Este foarte posibil să avem parte chiar de un rezultat la limită, având în vedere situația din clasament, așa că mizăm și pe pronosticul „Ambele marchează: NU”, la o cotă la fel de bună, de 1,90.

În concluzie, pentru pontul zilei de duminică din SuperLiga, am construit un bet builder echilibrat de la Superbet pentru duelul FCSB – CFR Cluj. Mergem pe selecția „total goluri sub 2,5”, cotată la 1,78, alături de varianta X2, prin care mizăm pe faptul că ardelenii nu vor pierde pe Arena Națională, cu o cotă de 1,90. Pentru a completa biletul, am adăugat și pronosticul „Ambele marchează: NU”, cotat tot la 1,90. Combinate pe același bilet, aceste selecții oferă o cotă totală de 6,42.

