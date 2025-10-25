Pontul zilei de duminică, 26 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru FCSB – UTA

ADVERTISEMENT

FCSB este în căutarea punctelor după ce în etapa trecută a pierdut împotriva lui Metaloglobus. Elevii lui Elias Charalambous vor să-și ia revanșa în fața fanilor și să le ofere victoria, însă UTA poate fi o nucă tare. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 6.00 la meciul FCSB – UTA Arad.

Pontul zilei de duminică, 26 octombrie. Cotă de 6.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – UTA Arad

FCSB părea că reintră în formă în competiția internă, însă Metaloglobus le-a spulberat șansa „roș-albaștrilor” de a bifat primele trei victorii consecutive din acest sezon. După ce câștigaseră cu Oțelul și Universitatea Craiova fără să primească gol, campioana României a primit două goluri de la Metaloglobus, „lanterna roșie” a SuperLigii.

De partea cealaltă, UTA, care începuse bine acest sezon, cu 11 puncte în primele 5 partide, nu a mai câștigat de pe 1 august, iar în ultima partidă a fost demolată de Oțelul Galați, care s-a impus cu 4-0. Cu toate acestea, „bătrâna doamnă” nu este o echipă de neglijat, iar acest sezon a demonstrat că SuperLiga României este un campionat al surprizelor. Tocmai de aceea suntem de părere că FCSB nu va reuși nici în această etapă să câștige, iar UTA va scoate un rezultat pozitiv pe Arena Națională. Începem Bet Builderul cu selecția „X2”.

Mizăm pe o partidă asemănătoare cu cea dintre Metaloglobus și FCSB

Deși vom miza pe un insucces al lui FCSB, considerăm că „roș-albaștrii” vor domina partida, însă FCSB nu a mai înscris din acțiune din iar acest lucru nu poate fi decât un blocaj al jucătorilor în ultimii metri.

Ținând cont de aceste lucruri, vom miza în continuare pe un meci cu multe cornere, mai exact „peste 9,5 cornere în meci”. Totodată, vom paria pe o precizie slabă în fața porții a jucătorilor, de aceea vom încheia cu pariul „sub 8,5 șuturi pe poartă”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 26 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 6.00 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul FCSB – UTA Arad cu următoarele selecții: „X2”, „Total cornere: Peste 9,5” și „Total șuturi pe poartă – sub 8,5 șuturi”