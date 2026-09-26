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Pontul zilei de duminică, 27 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet de la Norvegia – Portugalia

Super meciul de duminică, 27 septembrie, de la Oslo, Norvegia - Portugalia, ne aduce pontul zilei. Cum arată pariul Bet Builder de la duelul Haaland - Cristiano Ronaldo
Adrian Baciu
26.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de duminica 27 septembrie 2026 Bet Builder de cota 300 la Superbet de la Norvegia Portugalia
Pontul zilei de duminică, 27 septembrie 2026, oferit de Norvegia - Portugalia. Sursa foto: hepta.ro
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Cele mai bune echipe ale continentului, amplasate în Liga A din Nations League, ne oferă duminică, 27 septembrie, alte câteva meciuri de gală. La Oslo, Norvegia lui Erlin Haaland este gazdă cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Acest meci ne oferă șansa unui Bet Builder de cotă 3,00 la SUPERBET.

Pontul zilei de duminică, 27 septembrie 2026. Cotă 1,83 pe ofensiva lui Haaland & co. în Norvegia – Portugalia

Norvegia, revelația Campionatului Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada, după ce a atins faza sferturilor de finală, primește vizita Portugaliei, duminică, de la ora 21:45, în Liga A – Grupa 4 a Nations League. Nordicii au început excelent competiția, învingând în prima etapă Danemarca, scor 3-2. Lusitanii au câștigat și ei la limită, scor 1-0, cu Țara Galilor.

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Primul pariu pe acest Bet Builder pe care îl „construim” la meciul de la Oslo se bazează pe ofensiva gazdelor. Mizăm pe faptul că Haaland și colegii săi vor avea minim 5 șuturi pe poartă. Cota oferită de SUPERBET este una excelentă: 1,83. Norvegia a arătat și la Cupa Mondială că se luptă de la egal la egal cu orice forță. Cu Franța, în grupe, chiar și cu echipa secundă, a tras de 4 ori pe poarta lui Maignan. Recent, cu Danemarca, a tras de 7 ori!

Cote de peste 1,50 și 1,60 pe un meci deschis Norvegia – Portugalia

Rivala Norvegiei de duminică, Portugalia, alcătuiește o echipă de top a continentului și a fotbalului Mondial. Cu sau fără Ronaldo, lusitanii sunt o forță ofensivă de temut. Avem încrederea că și portughezii antrenați de Jorge Jesus vor contribui din plin la spectacolul de pe stadionul Ullevaal din Oslo. Cota pentru „peste 8,5 șuturi pe poartă” în meci este de 1,60.

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Automat, într-un meci ofensiv, cu multe ocazii și șuturi pe poartă, vom avea și doi portari extrem de solicitați. Dacă cei doi vor avea cel puțin 6 intervenții decisive, atunci putem să mai bifăm o cotă verde de 1,63 de la SUPERBET. În duelul cu Danemarca de joi, 24 septembrie, portarul norvegian Orjan Nyland a avut 5 parade. În total, în meci, au fost 9!

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Ultimul pariu de pe acest Bet Builder de la Portugalia – Novegia poate fi și cel mai riscant. Vom merge pe o dublă „1x” în acest meci. Cu excepția duelului cu Franța de la Mondiale, jucat în condiții speciale, Norvegia nu a mai pierdut un meci oficial de pe 22 martie 2024. Dacă nu pierde nici cu Portugalia, prindem o cotă de 1,48 la SUPERBET.

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Pontul zilei de duminică, 27 septembrie: Bet Builder la Norvegia – Portugalia:

  • 1x – cotă 1,48
  • Peste 8,5 șuturi pe poartă în meci – cotă 1,60
  • Peste 4,5 șuturi pe poartă Norvegia – cotă 1,83
  • Peste 5,5 mingi salvate de portari – cotă 1,63

Cotă finală: 3,00

  • 3,65 este cota SUPERBET pentru „X” în Norvegia – Portugalia

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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