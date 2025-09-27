Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,39 la Superbet pentru FCSB – Oțelul

-albaștrii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar acum echipa lui Elias Charalambous trebuie să facă puncte și în campionat. Duminică seara, bucureștenii vor juca pe teren propriu cu Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru FCSB – Oțelul

Oțelul are parte de un început bun de sezon, iar moldovenii vor să producă marea surpriză și să învingă FCSB pe Național Arena. Roș-albaștrii au, însă, un moral ceva mai bun după victoria din Olanda.

Noi credem că FCSB va reuși să obțină un succes în fața propriilor fani după startul dezastruos de sezon și va urca câteva trepte în clasamentul Superligii. La Superbet, selecția „1 solist” are cota 1,63, una pe care e păcat să o ratăm.

ADVERTISEMENT

De asemenea, meciul de pe Național Arena are toate premisele să fie unul spectaculos. Se întâlnesc două formații ofensive, iar noi credem că selecția „total goluri peste 2,5”, cu cota 2,02 la Superbet, are șanse mari de reușită, așa că o includem pe bet builder.

David Miculescu are poftă de goluri

În plus, mizăm pe forma foarte bună pe care David Miculescu a arătat-o în ultima vreme și avem motive să credem că va fi periculos și în duelul cu Oțelul. La Superbet, acesta are cota 1,46 să expedieze un minimum de 2,5 șuturi pe poarta moldovenilor.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune un Bet Builder pentru partida FCSB – Oțelul Galați, cu o cotă totală de 5,39, incluzând următoarele selecții: „1 solist”, „Total goluri peste 2,5” și „David Miculescu – minimum 2,5 șuturi pe poartă”.