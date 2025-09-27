Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,39 la Superbet pentru FCSB – Oțelul

Cu pontul zilei de duminică, 28 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,39 la meciul FCSB - Oțelul
FANATIK
27.09.2025 | 22:00
Pontul zilei de duminica 28 septembrie Bet Builder de cota 539 la Superbet pentru FCSB Otelul
Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,39 la Superbet pentru FCSB - Oțelul

Campioana României, FCSB, a debutat cu dreptul în Europa League. Roș-albaștrii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar acum echipa lui Elias Charalambous trebuie să facă puncte și în campionat. Duminică seara, bucureștenii vor juca pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Pontul zilei de duminică, 28 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru FCSB – Oțelul

Se anunță un duel extrem de interesant. Oțelul are parte de un început bun de sezon, iar moldovenii vor să producă marea surpriză și să învingă FCSB pe Național Arena. Roș-albaștrii au, însă, un moral ceva mai bun după victoria din Olanda.

Noi credem că FCSB va reuși să obțină un succes în fața propriilor fani după startul dezastruos de sezon și va urca câteva trepte în clasamentul Superligii. La Superbet, selecția „1 solist” are cota 1,63, una pe care e păcat să o ratăm.

De asemenea, meciul de pe Național Arena are toate premisele să fie unul spectaculos. Se întâlnesc două formații ofensive, iar noi credem că selecția „total goluri peste 2,5”, cu cota 2,02 la Superbet, are șanse mari de reușită, așa că o includem pe bet builder.

David Miculescu are poftă de goluri

În plus, mizăm pe forma foarte bună pe care David Miculescu a arătat-o în ultima vreme și avem motive să credem că va fi periculos și în duelul cu Oțelul. La Superbet, acesta are cota 1,46 să expedieze un minimum de 2,5 șuturi pe poarta moldovenilor.

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune un Bet Builder pentru partida FCSB – Oțelul Galați, cu o cotă totală de 5,39, incluzând următoarele selecții: „1 solist”, „Total goluri peste 2,5” și „David Miculescu – minimum 2,5 șuturi pe poartă”.

