Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11 la Farul – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Farul -FCSB, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
FANATIK
29.11.2025 | 22:21
Pontul zilei de duminica 30 noiembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 311 la Farul FCSB
Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11 la Farul - FCSB
Duminică FCSB joacă la Ovidiu un meci extrem de important cu Farul Constanța. Roș-albaștrii au mare nevoie de 3 puncte pentru a mai spera la o calificare în playofful Superligii României. Cu ajutorul Superbet am pregătit un betbuilder pentru Pontul zilei.

Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11 la Farul – FCSB

Campioana României e cu moralul la pământ după înfrângerea din Europa League în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad. FCSB a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, însă a pierdut partida cu 0-1.

Acum însă roș-albaștrii nu au altă opțiune decât să câștige meciul cu Farul din Superliga. Cele două echipe sunt în luptă directă pentru calificarea în playofful Superligii. Campioana are 5 puncte în minus față de echipa din Constanța, care ocupă locul 6.

La FCSB moralul nu este deloc bun și e greu de spus că e favorită în meciul cu Farul. Noi evităm să mizăm pe un pariu solist, însă tindem să credem că roș-albaștrii nu vor pleca învinși de la Ovidiu, întrucât „marinarii” s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. La Superbet cota pentru X2 este de 1,32.

Își revine FCSB? Se anunță spectacol la Ovidiu în meciul cu Farul

De asemenea, se întâlnesc două echipe cu probleme pe faza defensivă. Ngezana, fundașul campioanei, nu va juca la Ovidiu. Din acest motiv suntem de părere că vom avea parte de reușite, iar cota pentru selecția „peste 2,5 goluri” este de 1,82.

La Superbet o cotă foarte bună are și selecția „total cornere peste 7,5”. Atât FCSB, cât și Farul mizează mult pe fazele fixe și adăugăm acest pronostic pe builder, care are o cotă de 1,30.

În concluzie, pentru pontul zilei avem o cotă totală excelentă construită din cele trei selecții propuse de Superbet pentru duelul de la Ovidiu. „X2” la Farul – FCSB are o cotă de 1,32, selecția „peste 2,5 goluri” este cotată la 1,82, iar „total cornere peste 7,5” vine cu o cotă de 1,30. Combinate pe același betbuilder, cele trei opțiuni urcă la o cotă finală de aproximativ 3,11. Perfectă pentru un câștig de 311 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

