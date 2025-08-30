Pontul zilei de duminică, 31 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru CFR Cluj – FCSB

Poate cel mai important meci al etapei 8 din Superligă se va disputa duminică, de la ora 21:30, în Gruia, unde CFR Cluj va primi vizita celor de la FCSB. Duelul are o miză deosebită, chiar dacă primele două clasate din sezonul precedent se află în acest moment în partea de jos a clasamentului. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 6.00 la această partidă.

Pontul zilei de duminică, 31 august. Cotă de 6.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea CFR Cluj – FCSB

Atât CFR Cluj, cât și FCSB au obținut victorii în meciurile europene disputate în această săptămână, însă destinele celor două formații sunt complet diferite. , dar au părăsit Conference League în faza play-off-ului, în timp ce după ce a învins-o pe Aberdeen cu 3-0.

În campionat, cele două grupări au un start extrem de dificil în acest sezon. Ambele formații au strâns doar 5 puncte în primele șapte runde, cu mențiunea că „feroviarii” au un meci în minus, deoarece duelul cu Csikszereda a fost amânat. În acest context, meciul direct dintre CFR și FCSB are o importanță deosebită.

Campioana este ușor favorită înainte de acest duel, însă clujenii vor avea avantajul terenului propriu, iar jucătorii „feroviarilor” vor fi extrem de motivați să își arate calitățile sub comanda noului antrenor Andrea Mandorlini. În acest context, ne așteptăm la un duel echilibrat, în care fazele fixe ar putea juca un rol important și vom miza pe pronosticurile „X solist” și „Total cornere: Peste 8.5”.

Mamadou Thiam caută primul gol pentru FCSB

Transferat recent de FCSB de la rivala lui CFR Cluj, Universitatea, Mamadou Thiam a debutat pentru formația „roș-albastră” în partida cu FC Argeș din etapa precedentă, pierdută cu 0-2. și are mari șanse să evolueze și în meciul cu CFR, iar pentru a completa pariul, vom alege selecția „Șuturi pe poartă Mamadou Thiam: Peste 0.5”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 31 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 6.00, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul CFR Cluj – FCSB cu următoarele selecții: „X solist”, „Total cornere: Peste 8.5” și „Șuturi pe poartă Mamadou Thiam: Peste 0.5”.

