Pontul zilei de duminică, 4 octombrie 2026. Bet Builder de cotă 3,30 la Superbet de la Portugalia – Norvegia

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Duminică, 4 octombrie 2026, au loc noi partide extrem de interesante și de bune pentru pariorii care caută cote mai mari. În Grupa 4 din Liga a de Nations League se joacă, la Porto, Portugalia – Norvegia. A fost spectacol în tur, pe Ullevaal din Oslo și se anunță un meci similar. La SUPERBET jucăm un Bet Builder de cotă 3,30 la acest duel.

Pontul zilei de duminică, 4 octombrie 2026. Forța ofensivă a Portugaliei ne aduce cote excelente

De la ora 21:45, Estadio do Dragao este gazda unui meci de 5 stele din Liga Națiunilor. Norvegia lui Erling Haaland ajunge pe terenul unei echipe a Portugaliei care, deși lipsită de Cristiano Ronaldo, pare a avea și mai mult elan fotbalistic. Lusitanii au jucat excelent în cele trei partide de Liga Națiunilor pe care le-au avut în această perioadă: 1-0 cu Țara Galilor, 2-1 cu Norvegia (tur) și 4-2 în Danemarca.

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. Forța ofensivă a gazdelor ne poate aduce o cotă de 1,51 la pariul „peste 1,5 goluri gazdele”. De asemenea, vedem un meci în care și oaspeții, sfert-finaliștii la Cupa Mondială, vor avea un cuvânt de spus. Prin urmare, pariul „peste 2,5 goluri” în meci nu poate lipsi de pe acest Bet Builder de la SUPERBET. Cota este de 1,49.

Cota de 1,74 pe care ne-o poate aduce Norvegia la acest meci

Meciul de la Oslo ne-a arătat că cele două echipe pot marca la foc automat. Ambele defensive au arătat destul de multe carențe. Astfel, pariul „Ambele marchează (GG)” intră și el pe acest Bet Builder, oferindu-ne o cotă de 1,53. Cu golurile apar implicit și șuturile. Sperăm că avem 9 pe spațiile celor două porți pentru o cotă de 1,43. În tur au fost 10.

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Norvegia s-a transformat în ultimii ani într-o forță de temut a continentului. Acest lucru s-a văzut și la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. , Odegaard, Nusa și Berg vârfuri de lance în teren. În meciul tur, nordicii au tras de 22 de ori către poarta portughezilor. Vedem și la acest meci cel puțin 12 șuturi pentru o cotă de 1,74.

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Pontul zilei de duminică, 4 octombrie 2026. Bet Builder la Portugalia – Norvegia:

Ambele echipe marchează (GG) – cotă 1,53

Peste 1,5 goluri Portugalia – cotă 1,51

Peste 2,5 goluri în meci – cotă 1,49

Peste 8,5 șuturi pe poartă – cotă 1,43

Peste 11,5 șuturi Norvegia – cotă 1,74

Cotă finală: 3,30