Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 5 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB – Universitatea Craiova

Cu pontul zilei de duminică, 5 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.40 la meciul FCSB - Universitatea Craiova.
FANATIK
04.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 5 octombrie din SuperLiga Bet Builder de cota 340 la Superbet pentru FCSB Universitatea Craiova
Pontul zilei de duminică, 5 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures.

Ziua de duminică vine cu derby-ul FCSB – Universitatea Craiova din etapa a 12-a din SuperLiga, care se va disputa începând cu ora 20:30. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.40.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de duminică, 5 octombrie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB – Universitatea Craiova

După eșecul suferit acasă cu Young Boys în Europa League, FCSB primește vizita liderului Universitatea Craiova, învinsă de asemenea în competițiile europene (0-2 cu Rakow, deplasare în Conference League).

Bucureștenii au nevoie ca de aer de 3 puncte, în timp ce oltenii vor să își sporească avantajul față de locurile 2 și 3 și să mărească diferența și mai mult față de campioana en-titre. Arena Națională va găzdui astfel o adevărată bătălie.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm la un meci cu goluri și la multe șuturi pe spațiul porții. Astfel, vom miza la această partidă pe variantele „total goluri: peste 1,5”, „ambele echipe marchează: Da” și „total șuturi pe poartă: peste 8,5”.

Nervi, ambiții și eforturi disperate. Ce variante pot fi alese pentru pontul zilei de duminică, 5 octombrie, pentru FCSB – Universitatea Craiova

Situația în ambele tabere este una tensionată după ultimele rezultate, iar un derby nu va face altceva decât să amplifice nervii și frustrările. Duelurile din iarbă vor fi cu atât mai agresive cu cât meciul va înainta către fluierul final, astfel că vom miza pe varianta „total cartonașe: peste 3,5”.

ADVERTISEMENT
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Digi24.ro
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

Sigur, ambele formații vor încerca să atace cât mai mult, dar și să se anihileze reciproc, motiv pentru care fazele fixe precum cornerele nu pot lipsi. Vom miza pe varianta „total cornere: peste 7,5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.40 cu care puteți da lovitura la SUPERBET.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

  • 4,90 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „egalitate în ambele reprize: Da” la meciul FCSB – Universitatea Craiova

Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – Farul
Super-Gigi, pronosticuri tari la Slobozia – Dinamo și derby-ul FCSB – Universitatea Craiova....
Fanatik
Super-Gigi, pronosticuri tari la Slobozia – Dinamo și derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Cotă de 197 pe etapa de SuperLiga
Pontul zilei de vineri, 3 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 3 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Dinamo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț,...
iamsport.ro
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț, câteva case'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!