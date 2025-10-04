Pontul zilei de duminică, 5 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB – Universitatea Craiova

Ziua de duminică vine cu derby-ul FCSB – Universitatea Craiova din , care se va disputa începând cu ora 20:30. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.40.

Pontul zilei de duminică, 5 octombrie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru FCSB – Universitatea Craiova

După eșecul suferit acasă cu Young Boys în Europa League, FCSB primește vizita liderului Universitatea Craiova, (0-2 cu Rakow, deplasare în Conference League).

Bucureștenii au nevoie ca de aer de 3 puncte, în timp ce oltenii vor să își sporească avantajul față de locurile 2 și 3 și să mărească diferența și mai mult față de campioana en-titre. Arena Națională va găzdui astfel o adevărată bătălie.

Ne așteptăm la un meci cu goluri și la multe șuturi pe spațiul porții. Astfel, vom miza la această partidă pe variantele „total goluri: peste 1,5”, „ambele echipe marchează: Da” și „total șuturi pe poartă: peste 8,5”.

Nervi, ambiții și eforturi disperate. Ce variante pot fi alese pentru pontul zilei de duminică, 5 octombrie, pentru FCSB – Universitatea Craiova

Situația în ambele tabere este una tensionată după ultimele rezultate, iar un derby nu va face altceva decât să amplifice nervii și frustrările. Duelurile din iarbă vor fi cu atât mai agresive cu cât meciul va înainta către fluierul final, astfel că vom miza pe varianta „total cartonașe: peste 3,5”.

Sigur, ambele formații vor încerca să atace cât mai mult, dar și să se anihileze reciproc, motiv pentru care fazele fixe precum cornerele nu pot lipsi. Vom miza pe varianta „total cornere: peste 7,5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.40 cu care puteți da lovitura la SUPERBET.

