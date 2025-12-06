Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 7 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la U Craiova – CFR Cluj

Cu pontul zilei de duminică, 7 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Craiova - CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
FANATIK
06.12.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 7 decembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 450 la U Craiova CFR Cluj
Cu Betbuilder-ul de duminică puteți da lovitura la Superbet la meciul U Craiova - CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

După ce sâmbătă microbiștii s-au delectat de Moș Nicolae cu derby-ul FCSB – Dinamo, duminică este rândul unui nou derby. U Craiova primește vizita celor de la CFR Cluj. Vă propunem un Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru acest meci interesant.

Meci de totul sau nimic. Oltenii pot încheia visele ardelenilor la play-off

Universitatea Craiova se află într-o formă foarte bună. Oltenii vor să își recapete poziția de lider, pe care au avut-o în primele etape ale noului sezon. Formația din Bănie are nevoie din nou de victorii pe linie.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă echipa a schimbat antrenorul, fiind preluată de portughezul Filipe Coelho, rezultatele au fost bune spre foarte bune până acum. De partea opusă, CFR Cluj a schimbat de asemenea antrenorul, pe banca tehnică venind Daniel Pancu, însă rezultatele înregistrate au fost fluctuante.

Ne așteptăm ca la acest meci oltenii să profite de avantajul terenului propriu și de sprijinul masiv al suporterilor. De aceea, vom miza pe variantele „1 solist” și pe „peste 1.5 goluri”.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Spectacol pe „Oblemenco” între U Craiova și CFR Cluj. Duel încins

Sigur, ardelenii nu vor renunța prea ușor la luptă, mai ales că un eventual eșec le poate încheia orice șansă la calificarea în play-off. Trupa din Gruia are jucători care pot face diferența în compartimentul ofensiv, în frunte cu Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

Nici oltenii nu stau rău la acest capitol, lotul numeros și valoric pe care Filipe Coelho îl are la dispoziție îi oferă mai multe variante cu care poate străpunge poarta adversă. Vom miza de asemenea și pe variantele „ambele echipe marchează: Da” și pe „peste 7.5 cornere”.

Bet builderul nostru este complet și cele 4 selecții de la meciul dintre U Craiova și CFR Cluj ne aduc o cotă totală de 4.50, iar cu o miză de 100 de lei putem să câștigăm 450 de lei la Superbet.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Câștig de 397 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Câștig de 397 lei cu două meciuri de fotbal din Germania
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a pariat la...
Fanatik
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a pariat la FCSB – Dinamo și Universitatea Craiova – CFR Cluj
Pontul zilei de vineri, 5 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 5 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Oțelul – Unirea Slobozia
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!