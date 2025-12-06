Pontul zilei de duminică, 7 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la U Craiova – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

După ce sâmbătă microbiștii s-au delectat de Moș Nicolae cu derby-ul FCSB – Dinamo, duminică este rândul unui nou derby. U Craiova primește vizita celor de la CFR Cluj. Vă propunem un Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru acest meci interesant.

Meci de totul sau nimic. Oltenii pot încheia visele ardelenilor la play-off

Universitatea Craiova se află într-o formă foarte bună. Oltenii vor să își recapete poziția de lider, pe care au avut-o în primele etape ale noului sezon. Formația din Bănie are nevoie din nou de victorii pe linie.

Chiar dacă echipa a schimbat antrenorul, , rezultatele au fost bune spre foarte bune până acum. De partea opusă, CFR Cluj a schimbat de asemenea antrenorul, , însă rezultatele înregistrate au fost fluctuante.

Ne așteptăm ca la acest meci oltenii să profite de avantajul terenului propriu și de sprijinul masiv al suporterilor. De aceea, vom miza pe variantele „1 solist” și pe „peste 1.5 goluri”.

Spectacol pe „Oblemenco” între U Craiova și CFR Cluj. Duel încins

Sigur, ardelenii nu vor renunța prea ușor la luptă, mai ales că un eventual eșec le poate încheia orice șansă la calificarea în play-off. Trupa din Gruia are jucători care pot face diferența în compartimentul ofensiv, în frunte cu Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut.

Nici oltenii nu stau rău la acest capitol, lotul numeros și valoric pe care Filipe Coelho îl are la dispoziție îi oferă mai multe variante cu care poate străpunge poarta adversă. Vom miza de asemenea și pe variantele „ambele echipe marchează: Da” și pe „peste 7.5 cornere”.

Bet builderul nostru este complet și cele 4 selecții de la meciul dintre U Craiova și CFR Cluj ne aduc o cotă totală de 4.50, iar cu o miză de 100 de lei putem să câștigăm 450 de lei la Superbet.