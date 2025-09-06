Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 7 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Turcia – Spania

Cu pontul zilei de duminică, 7 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Turcia - Spania
Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de duminica 7 septembrie Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Turcia Spania
Pontul zillei de duminică este realizat pe baza meciului Turcia - Spania. Foto: Hepta.ro

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă, iar două dintre echipele de top ale lumii se luptă pentru a-și asigura locul în Statele Unite ale Americii. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25.

Pontul zilei de duminică, 7 septembrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Turcia – Spania

Turcia și Spania fac parte din grupa E din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cele două naționale și-au câștigat meciurile din prima rundă, iar în etapa a doua se vor înfrunta pentru prima poziție.

Fotbaliștii din „Țara Semilunii” au câștigat la limită în fața Georgiei, deși, la un moment dat, părea o victorie facilă, în timp ce ibericii s-au distrat împotriva Bulgariei, câștigând cu 3-0 după ce toate golurile au fost marcate în prima repriză.

Deși este o națională valoroasă, suntem de părere că Turciei îi va fi extrem de greu să poată scoate un rezultat pozitiv în fața campioanei europene. Din această cauză, vom începe Bet Builder-ul cu selecția „2 solist”.

Turcia nu este Bulgaria! Ibericilor nu le va fi ușor

Deși Spania își spulberă, de obicei, adversarele, Turcia este o nucă extrem de tare, iar băieților lui Luis de la Fuente nu le va fi ușor să înscrie multe goluri în poarta lui Cakir. Totuși, vom continua prin a paria pe un meci cu „peste 1,5 goluri ale Spaniei”, însă nu cu mai mult de 5 goluri per total: „Sub 4,5 goluri în meci”.

Pentru a completa Bet Builder-ul, vom miza pe acțiunile individuale ale lui Lamine Yamal și vom adăuga „Peste 1,5 șuturi pe poartă – Lamine Yamal”.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 7 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Turcia – Spania cu următoarele selecții: „2 solist”, „Total goluri: sub 4.5”, „Total goluri Spania: peste 1,5”, și „Lamine Yamal, peste 1,5 șuturi pe poartă”.

  • 5.60 este cota oferită de Superbet pentru „1 solist” în Turcia – Spania

