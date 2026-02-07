ADVERTISEMENT

Duminică seara vine cu un meci extrem de interesant. Oțelul primește vizita celor de la FCSB. Partida este extrem de importantă în lupta pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii, iar noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder atrăgător.

Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Oțelul – FCSB

Meciul dintre cele două echipe are o însemnătate uriașă pentru ambele formații. În cazul în care FCSB ar pierde, și-ar periclita serios șansele la calificarea în play-off, devenind astfel extrem de scăzute. Oțelul stă ceva mai bine, însă Laszlo Balint vrea să își vadă echipa în primele 6 de asemenea.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de meciurile recente ale ambelor echipe, , ne așteptăm ca ambele echipe să marcheze, iar la Superbet cota pentru această variantă este de 1.92.

Meciul se va disputa pe terenul Oțelului, unde puține echipe au reușit să plece cu puncte sau să câștige într-o manieră categorică. Astfel, FCSB va fi nevoită să joace ofensiv și să marcheze. Vom miza și pe selecția „total goluri: peste 1.5”, care are o cotă de 1.37 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Totul sau nimic pentru FCSB. Bucureștenii, obligați să câștige cu Oțelul

FCSB este obligată să câștige pentru a-și menține crescute șansele la accederea în play-off. O remiză sau chiar un eșec ar încurca teribil campioana en-titre. Vom miza și pe varianta „2 solist”, care are o cotă de 2.07 la Superbet.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de duminică de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 4,25 pentru un Bet Builder la meciul Oțelul – FCSB, construit pe următoarele selecții: