Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Oțelul – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 8 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Oțelul - FCSB.
FANATIK
07.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Oțelul - FCSB. Foto: Sport Pictures.
Duminică seara vine cu un meci extrem de interesant. Oțelul primește vizita celor de la FCSB. Partida este extrem de importantă în lupta pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii, iar noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder atrăgător.

Meciul dintre cele două echipe are o însemnătate uriașă pentru ambele formații. În cazul în care FCSB ar pierde, și-ar periclita serios șansele la calificarea în play-off, devenind astfel extrem de scăzute. Oțelul stă ceva mai bine, însă Laszlo Balint vrea să își vadă echipa în primele 6 de asemenea.

Tehnicianul gălățenilor a contestat orice scenariu legat de un posibil blat. Ținând cont de meciurile recente ale ambelor echipe, în care au arătat că au poftă de joc, ne așteptăm ca ambele echipe să marcheze, iar la Superbet cota pentru această variantă este de 1.92.

Meciul se va disputa pe terenul Oțelului, unde puține echipe au reușit să plece cu puncte sau să câștige într-o manieră categorică. Astfel, FCSB va fi nevoită să joace ofensiv și să marcheze. Vom miza și pe selecția „total goluri: peste 1.5”, care are o cotă de 1.37 la Superbet.

Totul sau nimic pentru FCSB. Bucureștenii, obligați să câștige cu Oțelul

FCSB este obligată să câștige pentru a-și menține crescute șansele la accederea în play-off. O remiză sau chiar un eșec ar încurca teribil campioana en-titre. Vom miza și pe varianta „2 solist”, care are o cotă de 2.07 la Superbet.

În concluzie, pontul zilei de duminică de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 4,25 pentru un Bet Builder la meciul Oțelul – FCSB, construit pe următoarele selecții:

  • Ambele echipe marchează: Da – cotă 1.92
  • Total goluri: peste 1.5 – cotă 1.37
  • Final: 2 – cotă 2.07
