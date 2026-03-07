Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet pentru Rapid – U. Craiova

Cu pontul zilei de duminică, 8 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.59 la meciul Rapid - U. Craiova
07.03.2026 | 23:15
Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet pentru Rapid - U. Craiova
Duminică seară, pe Giulești, vom avea parte de ultimul mare derby al sezonului regular din Superliga. Rapid primește vizita Universității Craiova. Partida se anunță una de foc. Noi, cu ajutorul celor de la Superbet, am pregătit un Bet Builder interesant pentru pontul zilei, care ne poate rotunji veniturile în acest weekend.

Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet pentru Rapid – U. Craiova

Meciul se anunță unul extrem de tare. Oltenii, dacă vor câștiga, ar putea lua avans față de contracandidatele la titlu și ar deveni marea favorită la trofeu. Totuși, în cazul unei înfrângeri, Rapidul s-ar apropia la doar un punct de gruparea din Bănie înainte de finalul sezonului regular.

Oltenii nu au mai pierdut un meci oficial de la începutul lunii ianuarie. Echipa de pe Ion Oblemenco trece printr-o perioadă foarte bună, însă va juca pe un teren complicat. Atmosfera din Giulești i-ar putea împinge pe băieții lui Costel Gâlcă de la spate. Rămâne însă de văzut care dintre cele două echipe se va adapta mai bine condițiilor.

Noi credem că Rapidul nu va pierde în fața propriilor fani meciul cu Universitatea Craiova. Giuleștenii vor să înceapă play-off-ul Superligii României cu moralul ridicat, iar un rezultat pozitiv în fața unei rivale ar aduce o stare de liniște. Din acest motiv mergem pe selecția 1X, care la Superbet are cota 1,55.

Spectacol în Giulești!? Șanse mari să vedem un meci cu goluri multe

În plus, ne așteptăm la un meci spectaculos. Rapidul nu a excelat în acest sezon pe faza ofensivă, însă elevii lui Costel Gâlcă au demonstrat forță împotriva adversarilor din partea de sus a clasamentului. În schimb, arma principală a oltenilor este atacul. Noi credem că selecția Ambele marchează – Da, cu o cotă de 1,85 la Superbet, are șanse bune de reușită.

De asemenea, mizăm și pe multe ocazii de gol. Cele două echipe nu prea au nimic de pierdut în acest final de sezon regular și este foarte posibil să practice un fotbal ofensiv. Astfel, adăugăm pe Bet Builder și pronosticul total șuturi pe poartă peste 7,5, cu o cotă de 1,60 la Superbet.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.59 de la SUPERBET pentru meciul Rapid – Universitatea Craiova conține următoarele pariuri:

  •  Șansă dublă: Rapid sau egal (1X) – cotă 1,55
  •  Ambele echipe marchează – Da – cotă 1,85
  •  Total șuturi pe poartă peste 7,5 – cotă 1,60
