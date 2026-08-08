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Pontul zilei de duminică, 9 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet de la Universitatea Craiova – FC Argeș

Cu pontul zilei de duminică, 9 august 2026, care vine din SuperLiga, căutăm o cotă atractivă. Cum ne putem tripla investiția cu un Bet Builder la Superbet de la Universitatea Craiova - FC Argeș.
FANATIK
08.08.2026 | 22:30
Pontul zilei de duminica 9 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 360 la Superbet de la Universitatea Craiova FC Arges
Pontul zilei de duminică, 9 august 2026, din SuperLiga: Bet Builder de la U Craiova - FC Argeș. Sursa foto: sportpictures.eu
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SuperLiga continuă cu alte meciuri tari din etapa a 4-a a noului sezon. Seara zilei de duminică, 9 august, ne aduce duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, de la 21:30. Pontul zilei de duminică se bazează chiar pe acest meci, iar pe baza lui am construit la SUPERBET o cotă de 3,60 cu un pariu de tip Bet Builder.

Pontul zilei de duminică, 9 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe Universitatea Craiova în duelul cu FC Argeș

Cu un start de sezon cu suișuri și coborâșuri, Universitatea Craiova vrea să revină pe pozițiile fruntașe din SuperLiga. Oltenii vor să facă uitat egalul din deplasare contra KuPS și au această ocazie contra lui FC Argeș. După un confortabil 4-0 cu Petrolul, acasă, în etapa trecută, formația din Bănie mai vrea un succes.

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Chiar dacă FC Argeș este un adversar incomod, care reușeau să învingă pe „Oblemenco” în prima etapă a play-off-ului din sezonul trecut, U Craiova are un lot generos cu care poate depăși cu bine o asemenea confruntare. Cota pentru victoria oltenilor la SUPBERBET în acest meci este de 1.65, prima pe care am integrat-o în acest Bet Builder.

Goluri multe la Universitatea Craiova – FC Argeș

Ne așteptăm să vedem spectacol la meciul dintre U Craiova și FC Argeș. Talentații jucători ai lui Filipe Coelho se vor întâlni cu ambițioșii elevi ai lui Bogdan Andone. Ne așteptăm la „peste 1.5 goluri” – cotă 1.35, precum și la cel puțin un șut pe poartă din partea lui Ștefan Baiaram, marcatorul din deplasarea din Finlanda. Fotbalistul oltenilor a trecut peste Ilie Balaci la numărul de goluri marcate pentru Universitatea Craiova în cupele europene.

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Un alt aspect important la care ne așteptăm în acest meci sunt loviturile de la colț, în urma cărora oltenii au încasat ceva goluri în acest start de stagiune. Vom miza și pe varianta „peste 7.5 cornere”, a cărei cotă oferită de SUPERBET este de 1.40.

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Pontul zilei SuperLiga
Câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de duminică, 9 august

 

Așadar, prin selectarea variantelor amintite mai sus, cota finală pe acest Bet Builder de la SUPERBET din meciul Universitatea Craiova – FC Argeș este de 3,60.

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