Sezonul de Superligă devine tot mai interesant de la o etapă la alta. Duminică, Hermannstadt primește vizita campioanei României, FCSB, iar la Sibiu se anunță spectacol. Noi am pregătit un bet builder pe pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, de la Superbet, care ne poate rotunji veniturile pe final de săptămână.

Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB

, iar echipa lui Elias Charalambous pare mare favorită în partida cu Hermannstadt. Sibienii au parte de un început de sezon complicat și e greu de crezut că vor face față atacurilor roș-albaștrilor.

Noi mergem pe mâna unei victorii a celor de la FCSB în meciul de duminică. La Superbet, selecția „2 solist” are o cotă atractivă de 1,85, una pe care e păcat să o ratăm, având în vedere situația din clasamentul Superligii României.

În plus, pare genul de meci în care apărarea va fi pe planul secund. Se întâlnesc două echipe cu poftă de goluri, iar pronosticul „total goluri peste 2,5” are la Superbet cota 2,00.

Un nou meci mare pentru Darius Olaru!?

De asemenea, A marcat în ultimele meciuri jucate de echipa sa și ar putea face un nou meci mare la Sibiu. Totuși, noi profităm de o altă selecție interesantă la Superbet: mijlocașul are cota 1,40 să expedieze măcar un șut pe poartă.

În concluzie, pentru pontul zilei de duminică din Superligă, am construit cu ajutorul Superbet o combinație atractivă: selecția „2 solist” în meciul Hermannstadt – FCSB, la o cotă de 1,85, alături de „Peste 2,5 goluri în meci”, cotată la 2,00, și Darius Olaru – minimum un șut pe poartă, cu o cotă de 1,40.Combinate pe un singur bilet, aceste selecții oferă o cotă totală de aproximativ 5,20, numai bună pentru un câștig de 520 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.