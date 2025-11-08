Pariuri sportive

Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB

Cu pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,20 la Hermannstadt - FCSB.
FANATIK
08.11.2025 | 22:45
Pontul zilei de duminica 9 noiembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 520 la Hermannstadt FCSB
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,20 la Hermannstadt - FCSB. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Sezonul de Superligă devine tot mai interesant de la o etapă la alta. Duminică, Hermannstadt primește vizita campioanei României, FCSB, iar la Sibiu se anunță spectacol. Noi am pregătit un bet builder pe pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, de la Superbet, care ne poate rotunji veniturile pe final de săptămână.

Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB

FCSB are nevoie de puncte pentru a fi sigură că nu ratează locurile de playoff, iar echipa lui Elias Charalambous pare mare favorită în partida cu Hermannstadt. Sibienii au parte de un început de sezon complicat și e greu de crezut că vor face față atacurilor roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Noi mergem pe mâna unei victorii a celor de la FCSB în meciul de duminică. La Superbet, selecția „2 solist” are o cotă atractivă de 1,85, una pe care e păcat să o ratăm, având în vedere situația din clasamentul Superligii României.

În plus, pare genul de meci în care apărarea va fi pe planul secund. Se întâlnesc două echipe cu poftă de goluri, iar pronosticul „total goluri peste 2,5” are la Superbet cota 2,00.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

Un nou meci mare pentru Darius Olaru!?

De asemenea, Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, pare că și-a regăsit în sfârșit forma. A marcat în ultimele meciuri jucate de echipa sa și ar putea face un nou meci mare la Sibiu. Totuși, noi profităm de o altă selecție interesantă la Superbet: mijlocașul are cota 1,40 să expedieze măcar un șut pe poartă.

ADVERTISEMENT
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să...
Digisport.ro
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

În concluzie, pentru pontul zilei de duminică din Superligă, am construit cu ajutorul Superbet o combinație atractivă: selecția „2 solist” în meciul Hermannstadt – FCSB, la o cotă de 1,85, alături de „Peste 2,5 goluri în meci”, cotată la 2,00, și Darius Olaru – minimum un șut pe poartă, cu o cotă de 1,40.Combinate pe un singur bilet, aceste selecții oferă o cotă totală de aproximativ 5,20, numai bună pentru un câștig de 520 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Câștig de 626 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Câștig de 626 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania
Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Farul – FC Botoșani
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
iamsport.ro
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!