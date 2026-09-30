Pontul zilei de joi, 1 octombrie 2026. Cotă de 2,60 la Superbet de la Germania – Serbia

ADVERTISEMENT

Etapa a 3-a din Nations League vine cu noi meciuri tari, iar Germania – Serbia se înscrie pe această listă. Echipa lui Jurgen Klopp a avut un start nefast de campanie, însă întâlnește o echipă și mai rănită. Puteți da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,60 construit pe seama acestui meci.

Pontul zilei de joi, 1 octombrie 2026. Reușește Germania prima victorie oficială sub comanda lui Klopp!?

Jurgen Klopp a preluat naționala Germaniei în vara acestui an și vrea să o readucă pe culmile gloriei. Debutul din Nations League nu a fost cel sperat: remiză albă cu Olanda și eșec neașteptat acasă cu Grecia. Antrenorul a fost deja , dar . Cum Germania va juca din nou acasă, ne așteptăm ca a treia oară să fie cu noroc.

ADVERTISEMENT

Serbia vine după două eșecuri, moralul echipei fiind poate și mai afectat. Tocmai de aceea vom miza în primă fază pe pronosticul „1 solist”, care are o cotă de 1,25 la Superbet. Ne așteptăm și la un meci în care, cel puțin gazdele, vor înscrie multe goluri. Vom mai miza și pe varianta „peste 2.5 goluri”, care are o cotă de 1,42 la Superbet.

Cum va reuși Jurgen Klopp să obțină primele 3 puncte cu Germania

O altă componentă importantă, până la golurile propriu-zise și scorul final, este felul în care se va marca. Fie că este vorba de șuturi ale jucătorilor, fie că este vorba de faze fixe, ne așteptăm ca Germania să se scuture de praf și să ofere din nou lecții de fotbal adversarilor.

ADVERTISEMENT

Vom mai miza și pe varianta „Woltemade, Nick – Peste 0.5 șuturi pe poartă”. Vârful împrumutat de Juventus în această vară de la Newcastle are 4 reușite în 12 convocări la echipa națională. O altă variantă pe care o luăm în considerare este „peste 7,5 cornere”, sperând ca cele două echipe să își anihileze majoritatea contraatacurilor și să rezulte astfel lovituri de la colț.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de joi, 1 octombrie 2026. Bet Builder la Germania – Serbia:

1 – cotă 1,25

Peste 2,5 goluri – cotă 1,42

Woltemade, Nick – Peste 0.5 șuturi pe poartă – cotă 1,20

Peste 7,5 cornere – cotă 1,40

Cotă finală: 2,60