Pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,24 de la Superbet cu meciuri din etapa 20

Cu pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 20
Ciprian Păvăleanu
10.12.2025 | 23:13
Pontul zilei de joi 11 decembrie din SuperLiga Cota de 624 de la Superbet cu meciuri din etapa 20
Pontul zilei de joi este realizat pe baza meciurilor din etapa 20 a SuperLigii României. Foto: Sportpictures.eu
După meciurile din cupele europene, SuperLiga va reveni cu partide interesante în etapa cu numărul 20. Campionatul regulat se apropie ușor-ușor de final, iar pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor miza pe câteva meciuri din această rundă.

Pontul zilei de miercuri, 11 decembrie. Cotă de 6.24 cu care puteți da lovitura în etapa 20 a SuperLigii

Etapa cu numărul 20 este una foarte importantă, mai ales din punct de vedere al accederii în play-off. Oțelul Galați va juca cu liderul campionatului, Rapid, FC Argeș o va întâlni pe FC Botoșani, UTA și Farul se luptă între ele, în timp ce FCSB și CFR Cluj au meciuri facile la prima vedere, cu Slobozia și Csikszereda.

Duelul dintre surprizele acestui campionat pare să fie de departe cel mai echilibrat al acestei etape, iar FC Argeș trebuie să continue să adune puncte pentru a nu avea probleme cu play-off-ul. De cealaltă parte FC Botoșani poate sta puțin mai calmă, deoarece ar putea rata play-off-ul doar în cazul unui dezastru fotbalistic. Pentru acest meci vom miza pe pariul „X la pauză sau final”, pentru o cotă de 1,60.

Universitatea Craiova și FCSB, favorite pe hârtie

Deși ambele echipe vor juca în deplasare, Craiova la Sibiu și FCSB la Clinceni, cu Unirea Slobozia, cele două echipe ce reprezintă România în cupele europene pleacă din postura de favorite în aceste partide.

Atât Hermannstadt, cât și Unirea Slobozia sunt în situații delicate, iar sibienii l-au adus pe Dorinel Munteanu pentru a încerca să salveze „corabia”. Cu toate acestea, oltenii joacă cel mai frumos fotbal din campionat și combinația dintre echipa formată de Mirel Rădoi și echilibrul adus de Coelho face din Craiova o formație de temut. Pentru această partidă vom miza pe pronosticul „2 & peste 1,5 goluri” pentru o cotă de 2.27.

Nu în ultimul rând, pe biletul nostru vom adăuga și partida dintre Unirea Slobozia și FCSB, care o are favorită certă pe campioana României. Ialomițenii au o serie de 8 înfrângeri consecutive, iar bucureștenii trebuie să profite de acest lucru cu vârf și îndesat, mai ales ținând cont de nevoia uriașă de puncte. Pentru această partidă vom alege „2 solist” pentru o cotă de 1.72. Dacă alegem să punem totate aceste pronosticuri pe un singur bilet la SUPERBET vom avea o cotă totală de 6.24.

  • 1,80 este cota oferită de SUPERBET pentru „GG” în Farul Constanța – UTA Arad

