Pontul zilei de joi, 11 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a 9-a de campionat

Cu pontul zilei de joi, 11 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu pe etapa a 9-a din SuperLiga.
FANATIK
10.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de joi, 11 septembrie, este realizat pe baza meciurilor din etapa cu numărul 9 din SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu

Nu au trecut decât 8 etape din actualul sezon al SuperLigii, însă bătăliile pentru play-off și evitarea locurilor „roșii” sunt extrem de interesante. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET, dacă vor miza pe runda cu numărul 9.

Pontul zilei de joi, 11 august, aduce cote frumoase pentru etapa a 9-a din SuperLiga

Etapa cu numărul 9 din SuperLiga începe vineri, iar meciul de deschidere al rundei este U Cluj – Rapid. Cele două formații se află într-o formă foarte bună în acest debut de sezon, fiind două dintre echipele care emit pretenții la play-off. Pentru această partidă, suntem de părere că cele două echipe vor rămâne neînvinse și mizăm pe o remiză, ori la pauză, ori la final: „Pauză sau Final X”, pentru o cotă de 1.65 la Superbet.

Ziua de sâmbătă aduce în continuare meciuri tari. FC Argeș merge la Arad pentru a întâlni UTA, care este una dintre revelațiile noului sezon, în timp ce CFR Cluj se deplasează la Clinceni, pentru a înfrunta Metaloglobusul lui Mihai Teja.

Suntem de părere că arădenii nu vor pierde, așa că vor obține cel puțin un egal cu FC Argeș: „1X”, pentru o cotă de 1.46, în timp ce la Clinceni vor paria pe echipa oaspete: „2 solist” pentru o cotă de 1.54.

Universitatea Craiova – Farul, meciul vedetă al etapei?

La finalul săptămânii, duminică, avem o zi plină de fotbal, cu trei meciuri din SuperLiga României. Oțelul – FC Botoșani este primul meci de duminică, iar moldovenii vin cu un moral bun după egalul cu Universitatea Craiova, în schimb ce gălățenii au obținut un singur punct cu Csikszereda, iar pariul nostru este „X2”, pentru o cotă de 1.67.

În continuarea zilei de duminică, Universitatea Craiova – Farul promit spectacol în Bănie, iar noi mizăm pe un nou rezultat pozitiv al oltenilor, mai ales că poate lua un avans și mai mare față de rivale: „1 solist” pentru o cotă de 1.75 oferită de Superbet.

Csikszereda – FCSB este un duel extrem de așteptat, în mod normal, roș-albaștrii fiind așteptați să se impună. Cum campionii dau peste o nou-promovată, am ales pentru acest meci să pariem „2 solist”, pentru o cotă bună de 1.51.

Petrolul și Dinamo închid runda a 9-a din SuperLiga

În prima zi a săptămânii, după o zi de muncă, fanii fotbalului se pot așeza în canapele și să privească două meciuri din SuperLiga României. Primul dintre ele se va disputa la Sibiu, unde FC Hermannstadt o găzduiește pe Unirea Slobozia. Gazdele pleacă cu prima șansă, de aceea mizăm pe un rezultat pozitiv al elevilor lui Marius Măldărășanu: „1X” pentru o cotă de 1.20.

Ultima partidă a etapei este cea de la Ploiești dintre Petrolul și Dinamo. „Câinii” au două victorii consecutive, pe când „găzarii” suferă în acest sezon, de aceea vom miza pe „X2”, pentru o cotă de 1.34 oferită de Superbet.

Acestea sunt ponturile noastre pentru meciurile din etapa a 9-a, care cumulate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 26.32. Bineînțeles, pariorii sunt liberi să aleagă oricare dintre aceste ponturi și să-și creeze un bilet cu mai puține evenimente, după bunul plac.

  • 1.51 este cota oferită de Superbet pentru „2 solist” în Csikszereda – FCSB
