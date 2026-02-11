Pontul zilei de joi, 12 februarie, din SuperLiga. Cotă de 5.82 de la Superbet cu meciuri din etapa 27

ADVERTISEMENT

SuperLiga se apropie cu pași repezi de încheierea sezonului regulat, iar weekend-ul vine cu jocuri tari din etapa a 27-a. Lupta pentru intrarea în play-off este tot mai încinsă și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 12 februarie, de la Superbet, care vă poate aduce un câștig superb.

Recomandări interesante pentru pontul zilei de joi, 12 februarie, din SuperLiga

Prima partidă selectată este cea în care FC Argeș se deplasează la Ploiești pentru duelul cu Petrolul, formație aflată în mare suferință. Jocul va avea loc vineri, 13 februarie, de la ora 20:00, și se anunță un duel interesant între două echipe care au nevoie uriașă de puncte.

Piteștenii sunt surpriza plăcută a acestui sezon, dar pentru a fi siguri de locul în Top 6. Cum și ”lupii galbeni” dau o bătălie acerbă pentru salvarea de la retrogradare, ne așteptăm la un joc de care pe care și de aceea am decis să jucăm ”șansă dublă: 12”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.45.

U Cluj, ultima șansă pentru play-off

Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00, U Cluj va primi vizita nou promovatei Csikszereda. ”Șepcile roșii” nu au voie să facă pași greșiți pentru a-și atinge obiectivul de a intra în play-off și, în plus, vor să arate că au trecut cu bine peste eșecul din derby-ul local cu CFR.

Marea problemă a clujenilor o reprezintă faptul că antrenorul Cristiano Bergodi ar putea primi o suspendare foarte mare după scandalul cu Andrei Cordea, însă, chiar și așa, nu ar trebui să aibă probleme. La acest meci vom miza pe pronosticul ”1x & 2-5 goluri”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1.53.

Derby încins în Bănie

Cea mai interesantă întâlnire a rundei cu numărul 27 este cea în care Universitatea Craiova și FCSB se vor duela în Bănie. Partida este programată duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, iar orgoliile sunt nemăsurate.

Dacă oltenii sunt mai îndârjiți ca niciodată după ce , campioana este cu cuțitul la os și orice pas greșit o poate scoate din play-off. În aceste condiții am ales să mizăm pe ”șansă dublă: x2”, care are o cotă de 1.65 la Superbet.

Dinamo, față în față cu legenda Claudiu Niculescu

Etapa cu numărul 27 se va închide luni, 16 ianuarie, de la ora 20:o0, cu disputa dintre Dinamo și Unirea Slobozia. ”Câinii” visează cu ochii deschiși la titlu, dar trebuie să fie atenți la Claudiu Niculescu care vine să le strice planurile. Pentru acest duel am ales pronosticul ”ambele echipe marchează: nu”, cu o cotă de 1.59 la Superbet.

Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partidele din etapa a 27-a a SuperLigii. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 5.82, care cu puțin noroc poate aduce un câștig magnific.