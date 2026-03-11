Pontul zilei de joi, 12 martie, din SuperLiga. Cotă de 7.51 de la Superbet cu meciuri din prima etapă de play-off și play-out

ADVERTISEMENT

Play-off-ul și play-out-ul sezonului 2025-2026 din SuperLiga debutează la finalul acestei săptămâni. Sunt puncte importante puse în joc și FANATIK a pregătit o selecție de câteva întâlniri pentru pontul zilei de joi, 12 martie, de la SUPERBET, care vă poate aduce un câștig important.

Recomandări interesante pentru pontul zilei de joi, 12 martie, din SuperLiga

Partida care deschide prima rundă din play-off și play-out este cea de la Arad dintre UTA și Hermannstadt, care va avea loc vineri, de la ora 17:30. Gruparea pregătită de Adrian Mihalcea a fost implicată în lupta pentru play-off, dar a încheiat sezonul regulat cu doar 5 puncte în 6 partide.

ADVERTISEMENT

Chiar și în acest context, „roș-albii” pornesc cu prima șansă în duelul de pe teren propriu cu penultima clasată Hermannstadt, iar partida se anunță a fi una importantă pentru ambele grupări: sibienii vor să iasă din „zona roșie”, în timp ce UTA vrea să scape cât mai rapid de orice emoții privind retrogradarea. Pentru acest duel am ales pronosticul „Peste 2.5 goluri”, care la SUPERBET are o cotă de 2.40.

A doua partidă din prima etapă de play-out se va disputa sâmbătă, de la ora 18:15, la Galați, unde Oțelul va primi vizita celor de la Csikszereda. Gălățenii sunt favoriți, însă . La acest meci vom miza pe varianta „Sub 3.5 goluri”, pentru care SUPERBET oferă o cotă de 1.33.

ADVERTISEMENT

Derby în Giulești în prima etapă din play-off

Duminică, de la ora 21:00, Rapid o va întâlni pe Dinamo în Giulești în prima etapă a play-off-ului. Cele două grupări sunt despărțite de doar două puncte după înjumătățire, așadar partida va fi una foarte importantă. Cele două echipe s-au întâlnit recent, pe 21 februarie, iar . Ne așteptăm la o partidă echilibrată, așadar vom miza pe pronosticul „Pauză sau final: egalitate”, care are la SUPERBET o cotă de 1.67.

ADVERTISEMENT

Ultimul meci al primei etape din play-out se va disputa luni, de la ora 17:30, când FC Botoșani va întâlni Unirea Slobozia. Gruparea patronată de Valeriu Iftime a încheiat sezonul regulat într-o formă teribilă, cu doar 6 puncte în ultimele 12 etape, însă jucătorii vor dori să îl impresioneze pe , în duelul contra ialomițenilor. Pentru această partidă am ales varianta „Pauză sau final: FC Botoșani”, pentru care SUPERBET oferă o cotă de 1.41. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 7.51 de la SUPERBET pentru prima etapă din play-off și play-out conține următoarele pariuri: