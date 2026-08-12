Pontul zilei de joi, 13 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,97 la Superbet cu meciurile din etapa 5

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O nouă etapă din SuperLiga, a 5-a, se dispută în perioada 14 – 17 august. Capul de afiș al rundei este derby-ul bucureștean Rapid – Dinamo. De la acest duel și de la încă două am „cules” trei pariuri pentru Pontul zilei de joi, 13 august 2026. Cota finală obținută la SUPERBET se apropie de 6, ceea ce înseamnă că și posibilul câștig este pe măsură.

Pariul de cotă 1,80 de la derby-ul Rapid – Dinamo

Sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, se anunță un spectacol total pe Giulești. Rapid și Dinamo, două dintre cele mai în formă echipe din startul sezonului 2026 – 2027 de SuperLiga, se întâlnesc într-un derby care promite goluri. Cu 8, respectiv 7 puncte, alb-vișiniii și „câinii” ocupă locurile 3 și 4 în clasament.

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De la acest meci am ales un pariu în care avem încredere uriașă: „GG – ambele marchează”. au arătat în ultimele partide că joacă totul pa cartea atacului. Împreună, cele două echipe au înscris de 15 ori în primele 4 etape. Cota la SUPERBET pentru GG este 1,80.

Istoria recentă a meciurilor Rapid – Dinamo ne arată faptul că acest pariu este unul cu mari sorți de izbândă. În sezonul trecut am avut rezultatele: Dinamo – Rapid 0-2, Rapid – Dinamo 2-1, Rapid – Dinamo 3-2 și Dinamo – Rapid 3-1. Și pariul ”Peste 2,5 goluri” atrage, însă un GG pare cel mai sigur pe Giulești.

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Mizăm pe favorite în partidele U Cluj – UTA și FCSB – FC Botoșani

Alte două echipe din zona superioară a clasamentului și care emit pretenții la play-off, U Cluj și FCSB, au meciuri acasă în etapa a 5-a și nu concep să nu bage în buzunar toate cele 3 puncte. „Șepcile roșii” au meci luni, 17 august, de la ora 18:30, contra celor de la UTA Arad. Partida se joacă pe Cluj Arena, stadion ocupat în ultimele săptămâni cu festivalul Untold.

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La acest meci am ales să mizăm pe gazde, care au, la SUPERBET, o cotă de 2,10 la victorie. Tot luni, de la 21:30, , vizita celor de la FC Botoșani. După două remize, echipa lui Marius Baciu e obligată să se impună. Roș-albaștrii au o cotă de 1,58.

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Pontul zilei de joi, 13 august 2026, din SuperLiga:

Sâmbătă, 15 august, ora 21:30, Rapid – Dinamo GG, cotă 1,80

Luni, 17 august, ora 18:30, U Cluj – UTA 1, cotă 2,10

Luni, 17 august, ora 21:30, FCSB – FC Botoșani 1, cotă 1,58

Cotă finală: 5,97